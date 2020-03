El poblado chabolista de Las Sabinas se desmantelará en 2021

Después de varias idas y venidas, todo parece indicar que 2021 será el año en el que el poblado chabolista de Las Sabinas, el segundo más grande de Madrid después de la Cañada Real, sea desmantelado. Al menos esa es la fecha que maneja la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, según confirman fuentes del departamento a 20minutos. Eso sí, desde la cartera de David Pérez (PP) son prudentes, ya que confiesan que el cumplimiento de este compromiso depende factores como la colaboración con los ayuntamientos de Móstoles y Arroyomolinos, que no siempre ha sido demasiado fluida.

El poblado chabolista se levanta a lo largo del río Guadarrama, dentro de los dos términos municipales, por lo que los dos consistorios son competentes para firmar con la Comunidad los convenios necesarios para los pertinentes realojos. Eso sí, en los últimos años han mantenido relaciones dispares con los diferentes gobiernos regionales que han pasado por la Puerta del Sol, lo que ha derivado en diferentes incumplimientos. El expresidente Ignacio González, por ejemplo, llegó a asegurar que el desmantelamiento se produciría en 2017, algo que no ocurrió.

Sin embargo, ahora parece que las tres administraciones están decididas a dar una solución digna a las más de 130 familias que aún conviven en el lugar, característico por la suciedad y por su insalubridad. En octubre del pasado año, el consejero David Pérez y la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán (PP), acordaron verbalmente impulsar un convenio que, según fuentes del municipio, ya está redactado, pues está siendo consultado por los servicios jurídicos municipales.

"Esto no significa ni que esté cerca ni que esté lejos", puntualizan, aunque desde Vivienda avanzan que esperan que se firme en las próximas semanas, "siempre antes de dos meses". Esto supondría el comienzo del realojo de las 85 familias que habitan en la zona de Arroyomolinos, que se repartirían a lo largo y ancho del territorio madrileño.

Poblado chabolista Móstoles-Arroyomolinos. 20minutos

Más ventaja lleva el realojo del poblado que habita en el término de Móstoles aunque, eso sí, su situación es diferente, pues está dividido en dos zonas:la llamada Colonia Guadarrama, que no tiene chabolas pero sí casas sin licencia, y la "zona centro", que no cumple con ningún criterio de habitabilidad. Es en esta última en la que ambas administraciones se centran: ya han reubicado a 40 familias y hay otras 14 que están a la espera de recibir su nuevo hogar. En este punto, tan solo faltarían otras 37 que no pudieron acogerse al antiguo convenio pero que serán reubicadas con un nuevo documento en el que ya trabajan el Ayuntamiento y el Gobierno.

Desde el Consistorio mostoleño se muestran esperanzados de poner fin a este problema y ven "factible" el horizonte del 2021, aunque sí reprochan al Ejecutivo madrileño el incumplimiento de partes del antiguo acuerdo: "Nosotros hemos cargado con todo a veces". Para estas familias y las de Arroyomolinos, la Consejería ya repara medio centenar de viviendas y planea comprar otras tantas. Una vez tengan un techo para dormir, sus chabolas serán derruidas y se recuperará el entorno natural del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.