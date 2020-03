Estudiantes de MU y Londres participan en el proyecto educativo 'Future for fashion' sobre moda sostenible

Un total de diez estudiantes del grado Liderazgo Emprendedor e Innovación de la Universidad de Mondragón y otros 10 de la University of the arts London de Londres participan en el proyecto educativo 'Future for fashion', que busca fomentar y desarrollar proyectos sobre moda sostenible e innovación.