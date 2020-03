Torna la neu a la Comunitat Valenciana en la comarca dels Ports

Segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers, la neu ha caigut amb intensitat durant 20 minuts als Ports, on se'n van a mobilitzar dos equips llevaneu del parc d'aquesta comarca per a fer neteja en alguns punts de les carreteres on s'haja acumulat més neu i ajudar algun vehicle que puga quedar bloquejat.

La neu ha provocat que dos vehicles hagen quedat atrapats en l'N-232, en el Port de Torremiró. Encara que aquesta via és competència del Govern central, els bombers del Consorci s'acostaran a la zona per si es requereix de la seua ajuda.