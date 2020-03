Estabilitzat l'incendi en el Parc Fluvial del Túria a Riba-roja

El foc s'ha iniciat a última hora del matí, per causes no precisades, en un zona de canyar i herbes del parc fluvial. A les 15.39 hores, el dispositiu ha donat per estabilitzat l'incendi.

El Centre de Coordinació d'Emergències ha determinat l'Índex de Gravetat Potencial 1, que es refereix a l'incendi que, en la seua evolució més desfavorable, puga preveure la necessitat de mesures per a la protecció de persones alienes al dispositiu d'extinció o que existisquen béns aïllats amenaçats de naturalesa no forestal o dany forestal.

Així mateix, s'ha establit la situació 1, que estableix que l'evolució de l'incendi puga afectar greument béns forestals o lleument la població. Emergències ha mobilitzat un helicòpter de Castelló i ha mobilitzat un mitjà aeri de la Generalitat.

Fins al lloc de l'incendi s'han mobilitzat a més un altre helicòpter, tres unitats de bombers forestals, tres agents mediambientals, dos autobombes, una unitat de vigilància i sis dotacions del Consorci.