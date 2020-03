8M.- Afiliados y trabajadores de ONCE se concentran en Málaga para visualizar compromiso con la mujer

En concreto, en Málaga, el director de la ONCE, José Miguel Luque y la Vicepresidenta tercera del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, han participado este viernes en la concentración celebrada a las puertas de la sede la ONCE en Málaga en la que han lucido y repartido los lazos violetas realizados por la ONCE para visualizar su compromiso con la mujer.

Luque ha reconocido que "Andalucía ha avanzado mucho en términos de igualdad en los últimos años y esa es una bandera de la que todos debemos sentirnos corresponsables y orgullosos".

"Pero no es menos cierto que nos quedan muchas barreras todavía por derribar para alcanzar que esa igualdad sea plena, real y efectiva entre mujeres y hombres. Por eso tenemos que implicarnos todos en una lucha activa por la igualdad sin ignorar a tantas y tantas mujeres que todavía hoy sufren el peso de la desigualdad", ha precisado.

A través de cinco millones y medio de cupones en toda España la ONCE manifiesta su defensa de los derechos de las mujeres y un futuro igualitario.

El Grupo Social ONCE se alinea así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y, más concretamente, con el objetivo número cinco, para poner su "mejor papel", el cupón, al servicio de la igualdad entre géneros y a empoderar a mujeres y niñas, también aquellas que tienen discapacidad, han informado a través de un comunicado.

El ODS número 5 de Naciones Unidas reconoce avances a nivel mundial en la igualdad entre géneros, pero alerta de que mujeres y niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia, atentando así contra sus derechos fundamentales y contra la idea de lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible.

El Grupo Social ONCE está compuesto por la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion y es el cuarto mayor empleador español, con más de 73.000 personas en plantilla, de las cuales un 58 por ciento tiene discapacidad. Además, cumple con los criterios de paridad dado que las trabajadoras suponen el 42,5 por ciento, algo más de 31.000 mujeres empleadas, muchas de ellas también con discapacidad. Y el máximo órgano de Gobierno, el Consejo General de la ONCE cuenta con una importante paridad -seis hombres y cinco mujeres-.

El 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer una fecha que se celebra en todo el mundo para recordar la lucha de la mujer por participar en la sociedad en igualdad con el hombre. La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX.

Para trabajar en esta línea, el Grupo Social ONCE ha creado y trabaja desde el Observatorio de Igualdad de Oportunidades, basado en los principios de igualdad, no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal, que impregnan transversalmente todas las actuaciones de la Organización.

Fundación ONCE ha lanzado varios videos de sensibilización y un programa Inserta de inserción laboral para víctimas de maltrato, con más de 500 atendidas y una previsión de dar cobertura a más de 80 cada año; el grupo empresarial Ilunion ha abierto sus puertas laborales a estas mujeres; y la ONCE, por su parte, elaboró un video para identificar situaciones de acoso laboral y saber cómo actuar, y trabaja en la puesta en marcha de la figura del agente de igualdad, impulsada en el último convenio colectivo y en el Plan de Igualdad.

En suma, como apuntan los ODS, se trata de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, eliminando cualquier forma de violencia y prácticas nocivas que hagan perdurar diferencias. Por ello, la ONCE lanza 5,5 millones de cupones que recorrerán toda la geografía al grito de #iguales y #generaciónigualdad.