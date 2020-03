El detingut per la mort de Marta Calvo declararà el 20 per l'homicidi de l'altra dona a València

Fins a hui, hi ha tres jutjats que investiguen successos relacionats amb Jorge Ignacio P. ja que els delictes contra la vida es persegueixen de forma individualitzada, segons les fonts consultades, i els fets que se li atribueixen han ocorregut en diferents punts geogràfics i moments.

Jorge Ignacio es troba a la presó provisional per ordre del Jutjat d'Alzira que instrueix la mort de Marta Calvo, la jove de 25 anys desapareguda des del 7 de novembre del passat any a Manuel (València), després d'haver-se citat amb l'acusat i haver manat a sa mare un missatge amb la seua ubicació.

El detingut assegura que la xica va morir de forma accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment la va esquarterar i va distribuir les seues restes per contenidors. Aquest jutjat segueix les diligències per la mort de Calvo, el cos de la qual es continua buscant en l'abocador de Dosaigües encara que per als investigadors perd força la versió del esquarterament oferida per l'acusat, que es va negar a declarar davant el jutjat.

El pròxim 20 de març té una nova cita judicial per a declarar en una causa oberta per l'homicidi d'una dona en una vivenda de València el 15 de juny i omissió del deure socórrec. Es tracta del cas d'una dona, colombiana de 26 anys, que exercia la prostitució i va aparéixer morta en un domicili de la ciutat.

L'altre cas que se li atribueix formalment és un intent d'homicidi a una altra dona, però de la qual no han transcendit detalls en estar sota secret de sumari. La seua investigació per aquests dos casos se li va atribuir formalment aquesta setmana en la presó.

I hi ha un altre tercer jutjat, el 14 de València que investiga una altra defunció d'una altra dona que podria tindre relació amb Jorge Ignacio. Quan es va conéixer el cas de Marta Calvo, agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional van iniciar una revisió d'altres fets, entre ells, la mort d'una dona que també exercia la prostitució en una casa de cites de l'Eixample i que va morir a l'abril, dies després de romandre ingressada en coma induït en un hospital de València.

La jove va ser trobada per les seues companyes convulsionant el 25 de març després d'haver mantingut relacions amb un client que va eixir precipitadamente de la vivenda. Les companyes de la morta havien facilitat les característiques físiques de l'home que va estar amb la víctima i que havia sigut el seu únic client. L'autòpsia va revelar que la morta va morir com a conseqüència d'un atac epilèptic amb consum de substàncies estupefaents.

La Policia va acabar tenint coneixement, per una via indirecta, que aquesta persona podia ser Jorge Ignacio P.J. En eixes dates no va arribar a ser ni interrogat ni investigat i, amb posterioritat, en transcendir la desaparició de Marta, es va reobrir el cas.