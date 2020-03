Las organizaciones agrarias cántabras piden reuniones con Industria para exigir inspecciones y multas

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los representantes de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte; ASAJA, Enrique Ortiz, y UPA, Alberto Pérez, que también han avanzado que continuarán con las movilizaciones por todo el país en defensa del sector y no se descarta que vuelvan a repetirse en Cantabria.

Tras la movilización que tuvo lugar en Santander el 28 de febrero, se celebrarán cuatro mesas de negociación con el Ministerio de Agricultura sobre Ley de la cadena alimentaria, seguros agrarios, fiscalidad y empleo y tarifas eléctricas y energías renovables.

Anabitarte ha remarcado la importancia de la Ley de la cadena, si bien ha precisado que todavía no se sabe cómo se van a desarrollar los contratos. En concreto, en la ganadería de leche ya los hay, pero la industria impone un precio "y si no aceptas, no te recoge la leche".

De hecho ha advertido que "las industrias están muy subidas de tono", por lo que ha hecho un llamamiento a los ganaderos para que se pongan en contacto con las organizaciones agrarias y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en caso de que las industrias "les hagan firmar contratos abusivos, que no cubran costes de producción".

Con respecto a la Mesa de Seguros Agrarios, Anabitarte ha puntualizado que "la parte aportada por el Ministerio se había rebajado en los últimos años, pero se está dando una circunstancia y es que son el termómetro de la situación del cambio climático. Los siniestros en los últimos años están aumentando de una forma tremenda y los seguros se han convertido en vitales, sobre todo para la agricultura".

Sobre la mesa se fiscalidad y empleo, el secretario general de UGAM ha informado que una de las cuestiones importantes a tratar serán las ventajas fiscales para los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria. También se abordará otro tema que "importa mucho a los ganaderos", es el IVA de restitución de la carne y la leche, que solicitarán que se equipare a los productos de origen agrario.

En cuando a la mesa de tarifas eléctricas y energías renovables, las organizaciones pretenden tratar el coste que para los ganaderos de leche supone la electricidad.

En lo que se refiere al proceso de movilizaciones en unidad de acción de COAG, ASAJA y UPA, Anabitarte ha anunciado que a las convocadas hoy en Almería y Granada se suman las del día 10 en Cuenca, además de una sectorial de apicultura en Madrid; 11 de marzo, en Ciudad Real, Soria y Zaragoza; 12 en Álava y Cádiz, con presencia de toda Andalucía; 14 de marzo en Canarias; 19, en Motril, en protesta por la importación de fruta y verdura traída de Marruecos; 20, en Córdoba; y 27 de marzo en Gran Canaria.

También se está organizando una movilización sectorial del aceite en Madrid que por el momento no tiene fecha.

Por su parte, el secretario general de ASAJA ha agradecido a la sociedad y en especial a la ciudad de Santander las muestras de apoyo al sector primario.

Sin embargo, ha lamentado la "triste noticia" de que la empresa de supermercados MAKRO, "donde muchos ganaderos y profesionales van a hacer sus compras", ofrezca la leche a 46 céntimos de euro. "Esta posible venta a pérdidas está denunciada. No obstante, a pesar de ser una práctica prohibida, muchas cadenas de distribución hacen caso omiso a la ley; por lo tanto, están echando un pulso claro a los ganaderos y también al Gobierno", ha advertido.

Ortiz ha precisado que actualmente la denuncia está en proceso de investigación y las tres organizaciones agrarias han solicitado una reunión con la Consejería de Industria, así como con la Dirección General de Consumo, a la cual se ha sumado en consejero de Medio Rural, Guillermo Blanco.

Desde UGAM-COAG, ASAJA y UPA se exigirá a la Administración un calendario de inspecciones a la gran distribución para evitar y sancionar la venta de leche a pérdidas.

El secretario general de UPA ha manifestado la intención de las tres organizaciones de seguir manteniendo una acción sindical "seria y fuerte". "La manifestación fue un éxito y estaban todos los ganaderos y las personas relacionadas con el sector primario. Esto va a ser una lucha larga y no va a ser fácil puesto que lo más difícil es el desarrollo de las leyes y el control de las mismas. Nosotros vamos a llegar hasta el final, porque nuestras organizaciones a nivel nacional están haciendo un gran esfuerzo ante el Ministerio", ha manifestado.

SNIACE

Por otro lado, Pérez ha manifestado el apoyo de UGAM-COAG, ASAJA y UPA a la manifestación de los trabajadores de Sniace que tiene lugar hoy. "Sniace es una fábrica muy importante y le damos nuestro apoyo. Esperemos que se resuelvan los problemas, ya que es un eslabón más de la cadena de mantenimiento de puestos de trabajo. Torrelavega es un referente en el sector primario en cuanto a ferias y mercados y el sector primario es muy importante para la capital de Besaya", ha concluido.