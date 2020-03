8M.- El alcalde avisa que "queda mucho camino por recorrer para alcanzar una igualdad real y efectiva"

Tras asistir al tradicional izado en el Ayuntamiento de la pancarta con un emblema sobre "la corresponsabilidad" con la que "hay que tomar conciencia", según ha expuesto, Bellido ha apuntado a "aspectos laborales, donde sigue habiendo importantes diferencias a la hora de tener, sobre todo, oportunidades que vienen determinadas por las situaciones que hay".

Al respecto, ha señalado que "sigue habiendo problemas cuando una mujer decide ser madre y hay que eliminarlos; sigue habiendo problemas de techo de cristal en entornos laborales que no se pueden superar y nosotros tenemos que estar ahí".

De este modo, ha resaltado que "se da ejemplo desde el Consistorio, donde se puede comprobar como la igualdad real y efectiva está ahí, en todos los puestos de responsabilidad, desde concejales a coordinadores, directores generales y gerentes, que hay una absoluta igualdad en la que sólo se ha mirado el mérito de cada uno", por lo que "la igualdad real se alcanza", ha subrayado.

Además, ha transmitido que su "principal preocupación como alcalde es luchar por que esa igualdad, real y efectiva, pueda llevarse a cabo". Para eso, a su juicio, "es importante que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado sigamos apoyando días como éste, que son simbólicos, pero los símbolos y los gestos siguen importando para recordar, que no se olvide, y dar pasos para alcanzar la plena igualdad".

Mientras, ha aclarado que "Córdoba se suma como ciudad y Ayuntamiento a esta celebración del día 8 de marzo", algo que, como por ejemplo, "se hizo en la Junta de Gobierno Local, al aprobar la adhesión a la declaración que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) a este respecto".

"Aunque es verdad que en el pasado Pleno no se pudo llegar a un acuerdo, no queríamos que la ciudad se quedara atrás", ha apuntado Bellido, quien ha valorado el paso dado a través de la Junta de Gobierno Local para "superar el escollo que no había pasado otros años". "Estamos donde hemos estado siempre y estamos donde están el resto de ciudades y municipios españoles", ha enfatizado.

"UNA TAREA INTEGRADORA"

Por su parte, la delegada de Igualdad, Eva Timoteo (Cs), ha comentado que "se trata de un día que el Ayuntamiento quiere celebrar, porque hay muchos avances que celebrar, conseguidos gracias a que otras mujeres antes trabajaron por nosotras", algo que "hay que agradecer".

También, ha destacado que "es día de reivindicar que todavía queda muchísimo por avanzar en pro de la igualdad", dado que "en Córdoba hay situaciones todavía de desigualdad en todos los ámbitos sociales", ha advertido la edil, quien ha apostillado que "esto no es cuestión de clases sociales, sino que en todos los ámbitos se sufren situaciones de desigualdad que el Consistorio sabe que no puede permitir".

Al respecto, ha lamentado que "desgraciadamente se sufrió hace muy pocos días en la provincia una nueva muerte por violencia de género", situación ante la que el Ayuntamiento mostró "la más rotunda condena, el firme compromiso por trabajar contra esta lacra".

Igualmente, ha pedido que "sea un día de reflexión hacia la igualdad e ir de la mano hombres y mujeres, administración y ciudadanía", de ahí el lema escogido este año con 'Córdoba, ciudad corresponsable con la igualdad', ha valorado Timoteo, quien ha instado a "poner en valor lo mucho que une".

Por ello, ha hecho "un llamamiento hacia una tarea integradora en la que todas las personas que quieran trabajar por la igualdad se sientan partícipes y bienvenidas y vayamos cogidos de la mano", porque, en su opinión, "sumando se conseguirán mejores resultados que divididos".