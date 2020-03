Ábalos defèn la cohesió del Govern a pesar de les sensibilitats: "No crec que ens vaja a passar el de Madrid"

"No crec que ens vaja a passar el de Madrid, el d'Ayuso", ha subratllat en relació al fet que Vox haja impedit que tire endavant la reforma fiscal en el govern madrileny PP-Cs que presideix la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

Ábalos ha mantingut, preguntat per si hi ha problemes en el si del Govern, que el que hi ha és una coalició, "una experiència que mai ha ocorregut en democràcia". "Tenim sensibilitats diferents, però el que compta és la voluntat molt gran de treballar conjuntament per a traure endavant un projecte progressista per a Espanya", ha asseverat.

Des del seu "punt de vista i experiència", ha recordat que ja es van produir "situacions de debat" en l'anterior govern de Pedro Sánchez, quan "era monocolor en principi", per la qual cosa veu normal que es donen. De fet, ha augurat que "segurament, es donaran més a l'hora de treballar".

En tot cas, el secretari d'Organització del PSOE ha posat l'accent que "això no significa res" i que "el que compta és la voluntat de traure endavant la mesura", la Llei de Llibertats Sexuals. "En això estem tot el Govern molt cohesionat", ha insistit, contraposant-ho al succeït a Madrid perquè "és molt diferent".