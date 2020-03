El letrado de otro implicado en la trama que salpica a Muñoz defiende que "no hubo estafa ni nadie estafado"

20M EP

El abogado de A.G.C, al que Fiscal y acusación particular imputan un delito de estafa en la construcción, y venta, del parque solar de Torremontalbo, en la que también estaría implicado el exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz, ha afirmado que su cliente "no ha tenido relación con la trama" y "no hubo estafa ni nadie estafado".