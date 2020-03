Aprobado informe de alegaciones sobre modificación del Plan Especial del Puerto para la construcción de hotel

En concreto, el ámbito sobre el que se plantea la Modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, está referido a la Plataforma del Morro de Levante y su objeto es la de posibilitar la implantación, en las áreas B y E del sector 2, del centro hotelero con categoría de 5 estrellas y con una superficie de edificación de 45.000 metros cuadrados y una altura de 35+3 plantas, que completará y potenciará los usos ciudadanos y comerciales del Muelle 1 y 2.

De igual modo, se ha dado luz verde al requerimiento solicitado a la Autoridad Portuaria para que en el plazo de un mes, aporte la documentación complementaria en la que se recojan las observaciones contenidas en el informe de alegaciones, todo ello, como trámite previo a la propuesta de aprobación provisional de la Modificación.

De igual modo, también se ha determinado la remisión del mismo informe al Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, para que una vez resueltas las justificaciones requeridas en el informe previo emitido por dicha Área sobre el estudio de tráfico, se puedan concretar las medidas de tráfico y movilidad que, en su caso, deba contener el documento de Modificación al objeto de incorporar en él las actuaciones que en materia de movilidad deban implantarse.

Se han registrado de forma independiente 172 alegaciones, que han sido numeradas en estricto orden de registro de entrada con objeto de referenciarlas en este informe.

Del análisis de estas alegaciones se ha podido deducir que todas ellas se reducen a 31 alegaciones diferentes, porque muchas de ellas son copia de otras alegaciones presentadas, y que contestando a las cuestiones que se plantean en ellas, se darían respuesta al resto de alegaciones presentadas con idéntico o similar contenido. En todo caso, en cada una de las alegaciones contestadas se relacionan el resto de alegación iguales para que puedan relacionarse unas a otras.

MUELLE 1 ESQUINA MUELLE 2

Por otro lado, la junta de gobierno local ha dado luz verde a la Modificación de Elementos del Plan Especial del Sistema General del Puerto de Málaga, consistente en la modificación del artículo 16 de la Ordenanza específica del Muelle 1 esquina Muelle 2 (sector 6) promovido por la Autoridad Portuaria.

El objeto de la citada Modificación es de dotar de viabilidad el uso de oficinas en dicho sector, tal y como se permite en el artículo 11.1 de la Normativa general del Plan Especial.

En concreto, esta Modificación posibilitará la inclusión y la concreción de las circunstancias bajo las cuales podría admitirse dicho uso cambiando el artículo 16 de la Modificación del Muelle 1 y esquina (sector 6), aprobada definitivamente en fecha 9/09/2011, en virtud del cual se desarrolló la urbanización y edificación de este sector del puerto de Málaga. Esta nueva Modificación puntual afecta exclusivamente al cambio de redacción del artículo 16 de esta documentación vigente.

El cambio supone la introducción de un nuevo apartado (2.11) y la modificación del 3, con la siguiente redacción: "2.11. CO, Oficinas. Incluye las oficinas privadas o públicas, oficinas corporativas, comercio situado en las plantas de los edificios de oficinas, servicios ligados a éstos, etc. Se permitirá este uso exclusivamente en el ámbito de la esquina de los muelles1 y 2 pudiendo ser alternativo del ciudadano Turístico (CT)".

Por su parte, el tres queda "El uso pormenorizado CT Ciudadano Turístico tendrá como uso compatible el CR (Ocio y Recreo) y CO (Oficinas) en el ámbito de la esquina del muelle 1 y 2, a su vez si el uso pormenorizado fuera el CR y/o CO tendrá como compatible el CT (Ciudadano Turístico). También será uso compatible el Cl (Ciudadano Institucional) para los edificios con uso pormenorizado CC (Cultural)".

ESTUDIOS DE DETALLE

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha dado aprobación inicial a tres estudios detalle de un conjunto de parcelas de la ciudad.

El objeto del primero de ellos es la edificación del Centro de Interpretación de la Cerámica Medieval. Concretamente el documento hace referencia a las parcelas de los números 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9 y 11 de la calle Chinchilla, el número 11 de calle Alta y el 29 de calle Dos Aceras.

Todas ellas, que suman una edificabilidad máxima de 2.226,08 metros cuadrados de techo, están clasificadas como suelo urbano consolidado dentro del ámbito del PEPRI Centro, con calificación residencial, ordenanza de aplicación Ciudad Histórica e incluidas en la ficha de yacimiento "076 Arrabal Murado de Fontanalla en época medieval y Ollerías" del Catálogo de Protección Arqueológica del PGOU.

Este estudio detalle propiciará la renovación total de la zona mejorando la accesibilidad, así como la permeabilidad entre las distintas piezas urbanas; potenciará, mediante las alineaciones propuestas, los ángulos de visión del monumento Iglesia de San Felipe Neri y las cubiertas del Centro Histórico; establecerá determinaciones que garanticen la protección de los yacimientos arqueológicos hallados, respetándolos e integrándolos para su visualización, ya que tienen muy buen estado de conservación y alto valor histórico; y mejorará la dotación de equipamientos públicos y privados como base fundamental para la rehabilitación de la zona.

La propuesta de edificación por calles, tras la aprobación inicial de este estudio detalle, quedaría de la siguiente manera: en c/ Chinchilla PB + 2 / PB + 2+A; en c/ Alta PB + 2; en c/ Dos Aceras PB + 2; y en Pasaje interior PB + 2 / PB + 2+A.

También se ha dado este viernes luz verde a la aprobación inicial del estudio detalle promovido por Bayarte S.L en el ámbito de 12 parcelas catastrales situadas en la Avda. Salvador Allende en los números 37, 39, 41 y 43 definidas en el PGOU 2011 como suelo urbano no consolidado SUNC-O-LE.9 "Plaza Niño de las Moras".

Este estudio detalle tiene por objeto definir las parcelas y los volúmenes rasantes dentro del PGOU y la creación de un espacio destinado a vial. Asimismo, propone una edificación de PB + 5 + ático de fachada a la avenida Salvador Allende y de PB + 3 + ático de fachada al nuevo vial que une con calle Ortega Munilla; planta sótano de garaje y trasteros. En el proyecto de edificación también se plantea una zona común en el patio de la planta baja del edificio.

El último de ellos está promovido por Ad Astra Proyecto Misr S.L en el ámbito de tres parcelas situadas en el entorno del cruce entre la Avenida Juan XXIII y calle Héroe de Sostoa definidas en el PGOU 2011 SUNC-O-LO.14 'C/Juan XXIII nº2'.