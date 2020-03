Cristina Fenollar i Manuel Ochoa, Premis Narcís 2020 d'Actors i Actrius Professionals Valencians

El col·lectiu celebrarà el pròxim 24 de març una nit de festa amb motiu del Dia Mundial del Teatre en la qual entregarà els seus Premis AAPV 2020 en una cerimònia en el Teatre Principal de València.

Segons ha donat a conéixer l'entitat, els guardons Narcís d'enguany van a parar a Cristina Fenollar i Manuel Ochoa.

També s'atorgaran els Premis AAPV a les millors interpretacions masculina i femenina d'audiovisual, doblatge i teatre. El llistat de nominats ha sigut confeccionat a través de les propostes i posteriors votacions per parts dels actors i actrius professionals valencians.

En l'apartat de millor interpretació d'audiovisual, els nominats són Maria Maroto, Jordi Ballester i Cèsar Tormo per 'La forastera'; Mamen Garcia i Nuria Herrero, per 'Señoras del (h)ampa' i Leo de Bari, per 'Parany'.

Pel que fa al doblatge, opten als premis Greta Ruiz, Nelo Gómez i Daniel González, per 'El paradís de les senyores'; Pilar Martínez, per 'Precious'; Pilar Almería, per 'Pau, amor i malentesos' i Aram Delhom, per 'The mexican'.

Els seleccionats en la categoria de teatre són Maribel Bayona, per 'Tirant'; Cristina Fernández, per 'What is love?'; Maria José Peris, per 'Tórtola'; Laura Romero, per 'Todo verde'; Toni Agustí i Carles Sanjaime, per 'Valenciana'; Sergio Caballero, per 'Dinamarca' i Ramón Rodenas, per 'Rob'.

Finalment, opten als premis revelació: Irina Bargues, Mar Mandli, Glòria Román, Manu Climent, Roberto Hoyo i Adrián Romero.