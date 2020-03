8-M.- Les bandes valencianes rebran les partitures del pasdoble dedicat a Carmen Alborch

El president de la corporació provincial, Toni Gaspar, i l'alcalde d'aquest municipi de la Vall d'Albaida, Antonio Esquinas, com a localitat que ha editat l'obra, coincideixen a destacar que "el millor homenatge que se li pot fer a una dona com Carmen Alborch és que les bandes valencianes puguen interpretar un pasdoble amb el seu nom".

Carmen Alborch Bataller, nascuda a Castelló de Rugat i filla predilecta d'aquest municipi, va ser una política, escriptora i professora universitària valenciana. Va treballar com a professora titular de dret mercantil i més tard va aconseguir convertir-se en la degana de la Facultat de Dret.

La seua estima per la Cultura la va portar a ser directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana i directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) i ministra del Govern d'Espanya. L'any 2018 va rebre l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana en el marc de la celebració del 9 d'Octubre, recorda la Diputació en un comunicat.

Des de la corporació reconeixen que "no en totes les èpoques les institucions han estat a l'altura de les circumstàncies, i prova d'açò és que en els jurats de certàmens i premis de la pròpia Diputació de València, o en les partitures editades, la presència de dones havia sigut prou insignificant".

"Des de la Diputació de València portem un temps tractant de visualitzar moltes valencianes que han destacat en el camp de la cultura i la música, eixe és el cas de tota la programació dedicada a Amparo Iturbi, no només a José Iturbi, o els cursos de direcció i composició musical per a dones dirigit per la professora del Reial Conservatori de Música Superior de Madrid, Mercedes Padilla, o l'edició de la 'Suite de les Séquies' composta per huit compositores valencianes", comenten des del Servici de Cultura de la institució.