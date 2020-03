Els quatre acusats del presumpte desfalc en el Palau de les Arts, absolts

Així es desprèn de la sentència dictada per l'Audiència de València, òrgan que va enjudiciar a la fi del passat any aquestes quatre persones, encara que inicialment els processats ascendien a cinc, amb l'exintendent del coliseu Helga Schmidt. La seua defunció al setembre li va apartar del procediment i es va extingir la seua possible responsabilitat penal.

Els acusats s'enfrontaven a una pena d'entre dos i cinc anys de presó, tal com reclamava el ministeri fiscal -inicialment les penes sol·licitades eren d'entre set i huit anys de presó, però un canvi en el fiscal que va portar el procediment, després de nomenar Vicente Torres magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana(TSJCV), va provocar un canvi de criteri-. Per la seua banda, les defenses reclamaven l'absolució.

El presumpte desfalc en Les Arts se centrava en la captació de patrocinadors per part de la societat Patrocini sense concurs públic, en uns sobrecostos per l'esdeveniment Viva Europa i uns altres per treballs de disseny i impressió encarregats a l'empresa Radcliffe, tal com arreplegava el fiscal en el seu escrit de qualificació. Ara, l'Audiència, ho ha desdibuixat.