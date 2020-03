La alcaldesa achaca a "diferentes causas" que la ciudad no esté "tan limpia algunos días"

20M EP

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha achacado a "diferentes causas" el hecho de que la ciudad no esté "tan limpia algunos días", como que no haya periodicidad en el servicio o que existan calles cortadas por obras y no puedan entrar los camiones de recogida.