La Comunitat Valenciana, tercera regió amb major nombre d'execucions hipotecàries sobre vivendes el 2019, amb 5.356

20M EP

La Comunitat Valenciana es va situar com la tercera regió amb major nombre d'execucions hipotecàries sobre vivendes l'any 2019, amb un total de 5.356 casos (1.213 de persones físiques i 4.143 de persones jurídiques), segons les dades aportades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i recollides per Europa Press.