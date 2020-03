Emilio Javier Gómez, sobre los rumores de relación con María Teresa Campos: "Solo somos amigos"

La ruptura de María Teresa Campos con Bigote Arrocet se ha convertido en un asunto (del corazón) de interés nacional. Desde que anunciasen que su amor se había acabado hasta que se efectuase la esperada mudanza del cómico argentino de casa de la presentadora, periodistas y paparazzis han seguido a la ya expareja en busca de declaraciones y aclaraciones sobre el fin de una relación de más de cinco años.

Así, entre persecuciones, se ha visto a la malagueña compartir una cena en Madrid con el periodista Emilio Javier Gómez, saltando todas las alarmas de un posible nuevo amor en el clan Campos.

Sin embargo, ambos protagonistas han querido destacar que solo se trata de una amistad y que lo que algunos tildan de cita, solo fue una quedada informal. "Llegué tarde, me colocaron en una mesa que está cerca de esa terraza muy bonita. No fue una cita. Hablamos de muchas cosas. Es brillante. Ella es una reina de la televisión y se ríe mucho con las cosas que digo. Nos reímos mucho", ha aclarado frente a los micrófonos de Sálvame el periodista, quien, además, ha aprovechado para desmentir algunos de los rumores que se dicen sobre su nueva amiga y su ex relación: "Ni la veo triste ni derrotada. La veo fantástica".

¿Solo amistad?

En las declaraciones que Emilio Javier ha realizado para el citado programa, el periodista ha querido dejar claro que con María Teresa Campos solo tiene una sana amistad surgida gracias a una amiga en común. Haciendo referencia a la presentadora ha asegurado que es "íntima de una íntima amiga mía que se llama Meli Camacho". "Para mí es un lujo tenerla cerca. Es una bendición del cielo que me obsequie con su amistad y con su cariño, pero somos amigos", ha destacado.

No obstante, no ha cerrado la puerta a un posible noviazgo con la malagueña. Cuando le han preguntado por el futuro ha asegurado que no es "vidente", sino "evidente". "En el presente no hay nada de nada", ha detallado, sin querer hablar más de lo que podría pasar si su amistad se sigue fortaleciendo.