8M.- Puig adverteix els propietaris dels prostíbuls: "No sou benvinguts, no vos ho anem a posar fàcil"

Puig, durant la seua intervenció en la taula redona 'Generació Igualtat', organitzada pel PSPV-PSOE a València amb motiu de la Setmana de la Dona, ha recalcat sobre aquest tema que la prostitució "no ha de ser regulada ni sancionada, sinó que ha de ser eliminada" i ha aclarit que "només és un debat incòmode per als qui estan en contra de la dignitat de l'ésser humà".

En aquest sentit, ha defès la necessitat de prendre mesures destinades a acabar amb aquesta explotació, que passen per "castigar a qui es beneficia de la prostitució, activar polítiques d'integració sociolaboral per a les dones explotades i engegar polítiques de prevenció dirigides als homes a través de l'educació".

A més, ha llançat un missatge als espais on s'exerceix la prostitució i als seus propietaris: "no sou benvinguts, no vos ho anem a posar fàcil". En aquest sentit, ha considerat que "ha arribat el moment d'acabar amb la tolerància que regna de facto en les nostres ciutats i pobles" i ha advertit que els socialistes "anem a estar permanentment situats en aquesta posició, en l'aposta per l'abolició de la prostitució, i ara és el moment que cadascun es retrate".

Sobre aquest tema, ha explicat que, "d'igual forma que no es pot vendre sang ni llogar un renyó, no es pot en cap cas regularitzar la prostitució" i ha afirmat que "no podem continuar mirant cap a un altre costat i fingir que no passa res".

"La prostitució no és un treball, és el més vell mal, la més vella forma d'esclavitud de les dones", ha recalcat, i ha assegurat que els i les socialistes "no hem vingut a la política ni a l'activisme per a consentir injustícies".

Així, ha assegurat la prostitució respon a "la pitjor de les desigualtats" i ha recordat que el 95% de les prostitutes no exerceix voluntàriament. "La prostitució és una forma d'explotació social, la prostituta no és una delinqüent ni una treballadora, sinó una víctima", ha afegit. Per açò, ha subratllat que "la Generalitat va a fer tot el que estiga en el marc de les seues competències per a extirpar aquest mal i la igualtat siga real".

En la taula de diàleg també ha participat la professora de Filosofia Moral i Política de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid, Ana de Miguel, que ha recalcat que "en el debat entorn de la prostitució ens juguem el concepte del què és un ésser humà i allò que, com a societat, es pot fer amb ell, amb ella, en aquest cas". Així mateix, ha definit aquesta pràctica com "una escola de desigualtat humana" i ha denunciat que s'ensenya les dones a "aprendre a tancar els ulls, a mirar a un altre costat i a callar, però el sexe no és una activitat com una altra qualsevol".

"SÓN AGRESSORS SEXUALS"

Pel que fa a l'activista feminista Amelia Tiganus, qui també ha intervingut en el debat, ha explicat que "estar en contra de la prostitució no és estar en contra de les prostitutes" i ha afegit que "les abolicionistes entenem que els puters han de ser castigats". "Són agressors sexuals sens dubte; entenem que un bitllet no eximeix de responsabilitat a un agressor sexual", ha conclòs.

Per la seua banda, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, s'ha referit a la prostitució com "un problema humanitari i que afecta tots i totes". "Cal plantejar un sistema similar al de França i Suècia, i és imprescindible cridar cada cosa pel seu nom i no mirar per a un altre costat, perquè no podem consentir un minut més d'aquest negoci que atempta contra els drets de les dones més vulnerables", ha defès la consellera.

De la mateixa manera, la secretària general del PSPV-PSOE València i vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, que ha presentat l'acte, ha destacat que el debat sobre el feminisme és especialment important en un moment "prou obert" en el qual s'ha de treballar per "construir igualtat entre dones i homes" davant "dels qui gaudeixen veient les dones discrepar i barallar-se".

Gómez ha subratllat així mateix que la prostitució "té una cara molt fosca i no hi ha cap dona que es prostituïsca per gust". "Hi ha qui ho diu diners fàcils, però són els diners més difícils del món", ha afegit.

Així ho ha afirmat també la diputada en Les Corts Valencianes i secretària d'Igualtat del PSPV-PSOE, Rosa Peris, ha considerat que, per al PSPV-PSOE, "l'única postura possible davant la prostitució és l'abolició, i ho és per compromís amb els Drets Humans". "La prostitució és un negoci tan nociu com ho és el tràfic de drogues o d'armes, però es comercia amb el cos de les dones", ha denunciat.