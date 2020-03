Casa Caridad eleva el repartiment de menjar i l'atenció en albergs a València

La pobresa crònica estructural derivada de la crisi econòmica de la dècada passada, unida a fenòmens més recents com l'arribada de refugiats, principalment de Síria des de la frontera greco-turca, ha elevat el nombre d'atencions socials de Casa Caridad, una de les ONG amb major penetració en el teixit associatiu assistencial de la ciutat de València.

Segons el balanç del passat any presentat aquest dijous pels màxims dirigents de l'entitat, el nombre d'atencions socials va augmentar l'any passat un 4,2% en els seus centres, fins a superar les 454.000. Tant els serveis de menjador com d'albergs van incrementar el seu nombre d'usuaris, amb una feminització creixent de la pobresa. L'entitat llança aquest divendres una campanya de captació de socis per a blindar el finançament dels seus projectes.

En total, explica el president de Casa Caridad, Luis Miralles, en 2019 van passar 4.100 persones per les seues instal·lacions de València (seus de la Petxina i Benicalap) i Torrent, de les quals el 90% tenia entre 18 i 65 anys. Es tracta d'un col·lectiu amb dificultat per a reintegrar-se en el mercat laboral i amb el risc de convertir-se en una "bossa de pobresa crònica". A més, el 40% són ja dones.

Baixant al detall, de les 545.227 atencions totals, 344.527 corresponen a racions d'aliments servides en els seus menjadors socials, un 5,1% més que en 2018. En aquest àmbit, tres de cada quatre usuaris són estrangers mentre que fa quatre anys la proporció d'espanyols i forans rondava el 50%.

En aquest àmbit, Miralles destaca que l'augment obeeix al fet que cada vegada arriben més persones que sol·liciten protecció d'asil internacional. Es tracta d'un perfil diferent al clàssic de l'exclusió social. "No ens correspon a nosaltres, però no deixarem ningú sense atendre", sosté.

Quant a les pernoctacions en els albergs, es van comptabilitzar 45.796, un 3,2% més que l'any anterior, així com 63.904 atencions personalitzades del departament de Treball Social. Aquest és un dels fets diferencials de l'entitat, que ofereix no sols una visió assistencialista, sinó una més integral que engloba des de tallers fins a entrevistes personalitzades passant per ajudes a famílies i centres de recuperació personal. A les seues escoles infantils, d'altra banda, va atendre 165 menors i va proporcionar 7.441 atencions de tota mena.

Amb l'objectiu d'assegurar el finançament per a tot aquest ventall d'assistència social, Casa Caridad llança una campanya de captació de socis que consisteix en la instauració del 6 de març, data en de la seua fundació en 1906, com a dia de l'entitat. Sota el nom de València #24hconCasaCaridad, l'ONG ha preparat una sèrie d'activitats per a donar visibilitat a la seua labor i requerir el suport dels valencians. En l'actualitat compta amb quasi 4.000 socis i l'objectiu de la iniciativa és aconseguir els 5.000.

A més, per primera vegada, Casa Caridad comptarà amb persones a peu de carrer per a captar nous socis aquest divendres, dissabte i diumenge. La campanya, que compta amb la col·laboració d'empreses com Mercadona i de clubs com el València CF i el Llevant UD, inclourà una solta de globus aquest divendres a les 13.00 hores en el Mercat Central.

El nou edifici de pisos supervisats, quasi a punt

Una de les iniciatives més emblemàtiques de Casa Caridad està a punt de convertir-se en una realitat. Es tracta del projecte Fénix Sanchis Bergón, un edifici d'habitatges supervisats que allotjarà a unes 40 persones en huit pisos, la majoria dones amb xiquets, un dels perfils de la pobresa en auge en els últims anys a València.

Presentación del proyecto Fénix Sanchis Bergón de Casa Caridad CASA CARIDAD

L'objectiu d'aquest programa és brindar una llar a persones que estan a punt de concloure el procés de reinserció cap a una vida normalitzada des de situacions d'exclusió social.

En l'actualitat estan finalitzant les obres i l'objectiu de l'entitat és poder inaugurar l'edifici entre maig i juny d'enguany, després d'haver invertit més de 1,5 milions d'euros en la seua construcció i adequació.

El projecte fusiona el nom del programa pilot Fénix que, tal com va informar 20minutos, ha testat de manera experimental la posada en marxa d'un habitatge supervisat de cara a la seua extensió, i el nom de l'alcalde de València entre 1906 i 1907 i fundador de l'Associació Valenciana de Caridad, José Sanchis Bergón.

Està dirigit a persones que han passat amb anterioritat per altres recursos de l'ONG i que es troben en la seua última fase de reinserció. Un espai on treballar les habilitats i fortaleses de la persona amb acompanyament i supervisió.

Allí es familiaritzen amb les tasques de la llar, fan la compra i, després d'anys al carrer, aprenen de nou a conviure i a portar una casa. És a dir, tornen a poc a poc a ser autònoms i a estrényer llaços amb la comunitat mentre busquen una ocupació que els garantisca la independència. La clau és l'autonomia, però duradora.

Com descriu de manera gràfica el president de Casa Caridad, es tracta d'una "pista d'enlairament per a la reinserció plena en la societat". Per al seu finançament, afirma que han trobat la col·laboració de diverses empreses, "però necessitem més".