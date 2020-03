Ana Peleteiro, en 'El hormiguero': "No sé cómo superar mi fobia al vómito"

Toda una campeona de España y de Europa de triple salto, Ana Peleteiro, visitó este jueves El hormiguero para repasar sus últimos éxitos deportivos y descubrir algunas curiosidades de su vida personal.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, la Campeona de Europa de Triple salto ¡@apeleteirob! #PeleteiroEHpic.twitter.com/3UBSmwWpGj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 5, 2020

Una de las más destacadas es su emetofobia (miedo intenso e irracional relacionado con el vómito), y Pablo Motos quiso saber por qué le sucedía eso a la atleta: "Háblame de eso, tienes fobia a ver a la gente vomitar".

"Y vomitar, todo lo relacionado con el vómito", afirmó la gallega. "E incluso si lo veo en un perro o un gato, me angustio. Con mis gatas me pasa y eso que no tienen pelo, no sé qué vomitan, creo que el friegasuelos les sienta mal", añadió Peleteiro.

Continuó explicando que "lo paso fatal y me bloqueo, me dan sudores fríos y es muy chungo". El presentador comentó que "te quedas paralizada si ves a alguien vomitar". Y la gallega le contestó que "paralizada no, empiezo a correr, me tapo los oídos y los ojos, y grito", provocando las risas de Motos y de las hormigas.

Pero no solo le pasa en la vida normal, sino también en los entrenamientos: "A veces hacemos series y del ácido láctico hay gente que vomita y les digo que qué hacen, que me da mucho asco". Y añadió que "me toca la siguiente serie, me tapo los oídos y le digo a mi entrenador que no puedo hacerlo".

Entonces, Peleteiro pidió ayuda en directo: "No sé cómo superarlo, si alguien sabe de algún psicólogo que trate esto, por favor, que contacte conmigo".

El presentador reconoció que "no sabía que era tan serio como esto. ¿Cómo se llama técnicamente?". La atleta le dijo que "es emetofobia y lo sé porque se lo vi a una youtuber a la que también tenía el mismo problema. Llamé a mis padres y le dije que no era una tontería lo que me pasa", concluyó.