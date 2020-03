El Dia de la Dona se celebra a Barcelona amb ple d'activitats culturals que apel·len a l'emoció i al pensament

El diumenge és el Dia de les Dones i són molts els equipaments culturals que celebren aquesta efemèride amb diverses activitats. És el cas del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que convida a totes les dones a entrar gratuïtament el dia 8 i, a més, programa tots els diumenges visites guiades en clau de gènere (museunacional.cat).

El pròxim dijous 12 de març projecta la pel·lícula d’animació Persèpolis i els dies 18 i 19 de març acull un dels espectacles treatrals que forma part del cicle Epicentre Pioneres del Teatre Nacional de Catalunya (tnc.cat).

Un altre museu, el Marítim de Barcelona, ofereix una visita guiada que revisa les exhibicions del museu amb visió de gènere (el pròxim divendres 13 de març a les 17.00 hores).L’activitat Un mar lila anirà de la mà de les periodistes Catalina Gayà i Laia Serós, autores del projecte Dona’m la mar (mmb.cat).

Una de les mostres és Dones de mar, que inclou una desena de fotografies de dones treballant en diferents activitats vinculades a la mar. Està oberta al públic fins al 31 de març a l’espai d’alumnes (entresòl).

L'antic Egipte

Les dones de l’antic Egipte també reivindiquen diumenge en seu lloc en la història de l’antiguitat des del Museu Egipci de Barcelona. L’exposició Dones i homes de l’antic Egipte explica fins a quin punt elles ocupaven un espai dins de la vida pública i privada. I fa notar que a mitjans del segle V abans de Crist, el rol de l’home i la dona tendia a ser força equilibrat dins de la societat faraònica (museuegipci.com).

Si es vol seguir l’itinerari Dones i reraguarda, cal adreçar-se fins al Museu d’Història de Barcelona per participar en una visita que segueix els espais de treball productiu, de cures i de lluita de les dones durant la Guerra Civil a la ciutat. El recorregut inclou una visita al refugi 307 del Poble-sec i es fa dissabte de les 11 a les 13.30 hores (ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria).

Documental catàrtic

El cicle El Documental del Mes presenta com a film del mes de març la història de cinc venedores ambulants de mercat del Salvador que participen en un taller de teatre on representen les seves vides a mode de catarsi col·lectiva.I on apareix la violència envers elles i els seus fills. Cachada de Marlén Viñayo (2019) es pot veure el pròxim dimecres 11 de març a la Biblioteca de l’Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles (19.00 hores) amb entrada lliure (eldocumentaldelmes.com).

El centre cívic El Coll celebra la catorzena edició del cicle aDona’t, Jornades Feministes del Coll, amb tallers, projeccions i un vermut musical que giren entorn el llenguatge inclusiu i la comunicació, les dones en lluita, l’espai públic i la salut (fins al pròxim 27 de març;Gratis; Més informació a la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll).

Xerrades de dones inspiradores

L’Arts Santa Mònica també organitza unes jornades per commemorar el 8-M amb creadores convidades a xerrades, mostres i presentacions per tractar conceptes com la diversitat, la cerca d’oportunitats i la frontera entre la tècnica i la creativitat (artssantamonica.gencat.cat).

Un altre cicle aterra diumenge al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). A Women of Wonderland es programen cinc xerrades de dones inspiradores en les seves disciplines:la doctora en matemàtiques i divulgadora científica Marta Macho; l’emprenedora digital Yaiza Sanz;la campiona del món de waterpolo Maica García;l’executiva del sector de la publicitat Alejandra Chacón i la il·lustradora, humorista i copy creativa La Prados (cccb.org i womenofwonderland.com).

Elles canten i parlen

Toni Castarnado, autor del llibre Ellas cantan, ellas hablan, participa del cicle que la Biblioteca Francesca Bonnemaison dedica al Dia de la Dona juntament amb una desena de figures femenines del món musical que cantaran i parlaran.

En la sessió de dilluns dia 9 de març participa del cicle la menorquina Anna Ferrer, una enamorada de les melodies tradicionals, que va compilar al seu disc de debut, Tel·lúria (2017). Més informació a la pàgina web bonnemaison-ccd.org.

La primera dona-faraó

La sala Atrium de la Dreta de l’Eixample representa fins al pròxim 29 de març l’espectacle La volta al món en 80 ties, un monòleg femení de text, dansa i música en viu amb versions de temes d’artistes com Madonna, Beyoncé o Cindy Lauper.

L’obra fa un repàs a la biografia d’un bon grapat de dones d’alta volada de la història: des de la premi Nobel guatemalenca Rigoberta Menchú a la primera dona-faraó d’Egipte (Hatsepsut) o l’actriu i inventora de la tercnologia Wifi i Bluetooth Hedy Lamarr. Interpreten la peça les actrius Georgina Llauradó i Cristina Martínez (atrium.cat).

I el rol de la dona en el sistema patriarcal es repassa a l’exposició Toda mujer debe aprender el funcionamiento de un frigorífico, a la Casa Elizalde de l’Eixample fins al pròxim 27 de març (casaelizalde.com).