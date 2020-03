València prepara una guia per a humanitzar els carrers de la ciutat

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha anunciat aquest dijous la licitació de la Guia Tècnica per a Actuacions de Reurbanització Flexible a València, l'objectiu de la qual és “exercir de document director que ordene, facilite i definisca el criteri de totes les actuacions de caràcter bla-flexible que es duguen a terme a la ciutat de València”.

La guia serà un document consensuat amb les diferents àrees municipals implicades, amb la finalitat que es puga realitzar un senzill i correcte manteniment de les diferents actuacions una vegada executades i marcarà criteris sobre tipus de mobiliari, materials, disseny, jardineres o tipus de vegetació en les actuacions municipals de reurbanització blana, com la prevista super-illa en el barri de la Petxina.

“Hi ha cada vegada una demanda més urgent de recuperació d'espai públic basada en tres pilars fonamentals: que tinguem una ciutat més verda, més social i més saludable. Això requereix una política d'àmplia transformació urbana i eines que permeten agilitar els processos. En eixe sentit volem oferir una resposta ràpida que done solució a les demandes de la ciutadania, però no volem fer-ho de qualsevol manera. Les polítiques de recuperació d'espai públic han de complir uns criteris de qualitat urbana”, ha informat Sandra Gómez.

La vicealcaldessa ha assenyalat la necessitat de noves eines i estratègies urbanes d'actuació, que permeten agilitar els processos ablanint la rigidesa física i normativa de la ciutat. “Les actuacions de reurbanització blana-flexibles suposen una eina de planificació que possibilita una extensió progressiva, consensuada i adaptativa del nou model urbà que, amb un cost ajustat, done una resposta àgil i efectiva a estos reptes”.

“Volem fer una guia, un manual, que regisca per a tot l'Ajuntament per a tindre un marc general que ordene, facilite i definisca totes aquestes actuacions de caràcter bla i flexible que es duguen a terme a València i que ens permeten recuperar espai urbà però amb una sintonia i un estil únic. Aquesta guia servirà com a avantprojecte d'aquesta mena d'actuacions, agilitzant els processos de redacció i validació tècnica dels projectes posteriors. Suposarà també una eina útil en els processos participatius”, ha continuat Sandra Gómez.

València prepara una guia per a humanitzar els carrers de la ciutat Ajuntament de València

A més, coincidint en que València serà la Capital Mundial del disseny en 2022, Sandra Gómez ha afirmat que la “guia servirà per a establir un estil propi i recognoscible de la ciutat, des del disseny del mobiliari, passant pels colors, les formes i tot el que envoltarà a aquesta mena d'actuacions tindrà la seua guia d'estil i les seues fitxes”.

El document pren com a referència i punt de partida les experiències prèvies en la redacció i disseny de manuals tècnics com la Guia d'Intervencions Tàctiques a Barcelona o el Manual para la Amabilización a Pamplona.

El document inclourà propostes de continguts que es treballaran de manera conjunta amb les diferents àrees municipals i agents implicats, sobre qüestions com la tipificació dels diferents espais urbans objecte de la seua aplicació, criteris de sostenibilitat, d'accessibilitat universal, de gènere, ecològics, desplegament de la urbanització blana-flexible, entre altres.

Urbanitzacions blanes

La urbanització blana és una eina de planificació que permet testar sobre el terreny les idees i propostes que acabaran formalitzant el projecte a llarg termini. La intervenció del “mentre-tant”, amb reurbanització blana, permet adaptar i ajustar les propostes per a finalment definir un projecte definitiu.

El llibre d'estil gràfic i senyalització de la guia definirà el llenguatge gràfic, la senyalització, la carta de colors i les especificacions tècniques de la pintura, així com el mòdul que, a manera de malla reticular extensible, dibuixa la base de la nova distribució. Aquesta serveix de referència per a la distribució d'elements urbans.

També incorporarà un kit de mobiliari urbà adaptatiu i un catàleg d'espècies vegetals, “sobre la base de criteris de sostenibilitat optimitzant els recursos i configurant composicions i distribucions amables i flexibles des del punt de vista de l'usuari i del manteniment”.

La súper illa del barri de la Petxina serà el primer cas pràctic d'aplicació del text, extensible després a altres actuacions de la ciutat.