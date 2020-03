València realitzarà en 24 hores les reparacions en l'enllumenat públic

El termini estàndard per a les reparacions d'avaries en l'enllumenat públic de València serà de 24 hores, un temps que fins i tot podrà reduir-se en funció de l'existència de dispositius de telegestió, i el seu estat, a més, serà comunicat en temps real al ciutadà que l'haja comunicada.

Aquesta és una de les novetats que inclourà el nou contracte de manteniment de l'enllumenat públic que aprovarà aquest divendres la Junta de Govern Local de l'Ajuntament i que preveu un augment del 12,5% en el seu pressupost.

En concret, la licitació preveu un import total de 16,45 milions d'euros, que es dividirà en dos lots (zones nord i sud) als quals es podran presentar les empreses interessades, si bé només es podrà adjudicar un lot per companyia, llevat que l'altre quede desert, apunten des del Consistori.

El contracte tindrà un termini de quatre anys de durada, prorrogable a un cinqué exercici, i el cost anual per lot és de 2,05 milions d'euros.

Els criteris d'adjudicació valoraran amb 63 punts qüestions objectives com les baixes econòmiques, la millora dels fanals LED i dels centres de comandament informatitzats i l'experiència de les persones enginyeres i d'execució per a grans instal·lacions lumíniques, atés que l'anterior personal no es podrà subrogar per decisió del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals. Finalment, també es valorarà la quantitat addicional de columnes de fosa que l'adjudicatària pintarà anualment sobre un mínim d'un centenar d'unitats sense cost.

Quant a la resta de criteris valorables (fins a un màxim de 37 punts) s'inclou la planificació i dimensionament de la solució, la metodologia i les millores dels cicles de revisió, la classificació d'avaries i l'eficàcia i claredat dels procediments, l'adequació de l'oferta a les peculiaritats i singularitats de cada districte, la metodologia de seguiment dels nivells de llum, de consum energètic, d'eficàcia de llum, de detecció de desviacions i la seua correcció, així com les característiques de la plataforma informàtica Smart City proposta.

Entre les novetats del contracte, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, destaca, a més de les reparacions en 24 hores, l'exigència que les noves contractacions de personal siguen almenys un 10% de dones. A més, posa en valor les inspeccions diürnes i nocturnes per a supervisar el funcionament correcte de la instal·lació.

D'altra banda, l'adjudicatària rebrà una quantitat fixa, en lloc del preu per punt de llum que hi havia fins ara, tindrà una dotació econòmica per a treballs no habituals i s'inclou la reposició de llums esgotades fins a un màxim de 6.000 unitats de VSAP per any o de 3.500 d'halogenurs per a cadascuna de les zones. També s'incorpora la neteja de totes les lluminàries sense cost almenys una vegada durant el termini del contracte i s'afig la reposició sense cost d'una quantitat determinada de cable de coure robat.

Notario: "Millorem el manteniment"

"Amb aquest nou contracte millorem el manteniment actual de la instal·lació pública d'enllumenat i millorem el servei al veïnat, a més d'apostar fermament per a afavorir el medi ambient amb tecnologies noves i més eficients", afirma l'edil Notario.