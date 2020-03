Falles.- Les falles reben els últims retocs en els tallers per a arribar "majestuoses" a la plantà

L'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, han realitzat aquest dijous la tradicional visita als tallers de la Ciutat de l'Artista Faller juntament amb les Falleres Majors de València 2020, Consuelo Llobell i Carla García, i les seues respectives corts d'honor.

El recorregut, en el qual han participat també altres edils de la corporació local, ha arrancat amb la visita al Museu de l'Artista Faller, en el qual Llobell i García han firmat en el llibre d'honor, i ha continuat pel taller de Manuel Algarra i pel qual acull la falla gran de l'Ajuntament d'enguany, obra dels artistes Manolo Martín i José Ramón Espuig juntament amb el dissenyador Escif.

L'alcalde ha destacat la "qualitat" del Museu de l'Artista Faller i ha convidat "totes les persones que venen a València" a visitar-ho per a poder conéixer les falles. Així mateix, ha ressaltat "la majestuositat i l'altura de la falla municipal" i la "innovació molt interessant" que representa.

Aquest monument, el lema del qual és 'Açò també passarà', té com element central la imatge d'"una dona empoderada, sòlida i en posició de meditació". Després de la visita, la primera que Carlos Galiana ha realitzat als tallers fallers després d'assumir les seues noves responsabilitats, l'edil ha qualificat de "goig veure el treball que estan fent" aquests professionals.

Respecte al monument de l'Ajuntament ha indicat que es desitja ja veure-ho plantat en la seua plaça i ha dit també que es tracta d'una proposta "molt innovadora" i "arriscada". "S'ha d'aprofitar l'espai que tenim, que no ha de competir amb ningú, per a donar eixa oportunitat i possibilitat de tindre coses diferents en la ciutat", ha manifestat.

Un dels artistes d'aquesta proposta, Manolo Martín, ha afirmat que suposarà "un gran repte" plantar-la en la Plaça de l'Ajuntament, tenint en compte que "és molt gran", amb 20 metres d'altura i 18 de diàmetre, i la seua volumetria. Igualment, ha destacat que la falla girarà i que aquesta tècnica ja s'ha provat en el seu enclavament definitiu i ha avançant que aquest divendres es traslladarà "la part inferior del cos".

"Les cames estan en la plaça. El dilluns portarem el cap i la part de superior del cos", ha agregat, alhora que ha explicat que la part d'aquesta falla que va patir dany aquesta setmana durant un trasllat s'està "reparant ja" en la plaça municipal. Ha detallat que "un tros de la cama dreta" va patir "uns arraps" i ha ressaltat que la peça, "de varetrs, va aguantar prou bé".

Per la seua banda, la Fallera Major de València ha indicat que la falla municipal "és impressionant" i ha assegurat tindre "moltes ganes de veure-la ja en la Plaça de l'Ajuntament" i de poder fer-se "totes les fotos del món amb ella".

"UNA APOSTA DIFERENT"

Llobell ha considerat també que aquesta falla és "una iniciativa que va a agradar moltíssim als fallers i als valencians" i ha apuntat que potser "en un futur hi ha moltes falles com aquesta plantades" en els carrers de València.

La Fallera Major ha destacat, d'altra banda, el treball de les dones en els tallers fallers. Ha comentat que "al llarg de la història" potser no ha sigut visible i ha confiat que "a poc a poc" les dones vagen "guanyant terré" en aquest camp, fins que "en un futur hi haja més que es poden dedicar a aquest treball". "Seria una bona notícia per a igualar aquest treball", ha apuntat.

Durant la visita al taller de Manuel Algarra, autor de la falla Almirall Cadarso-Comte d'Altea sota el lema 'No li ho contes a ningú', Ribó i Galiana han conegut l'escena que aquest artista prepara amb ninots que els representen i que reflecteixen el recent canvi al capdavant de Cultura Festiva i de la JCF, amb l'arribada d'aquest edil en substitució de Pere Fuset, que ha deixat aquests càrrecs temporalment per la seua situació judicial.

Algarra ha explicat que l'escena, ambientada en una taverna, mostra els regidors com a comensals i a l'alcalde com a taverner. En ella, els representants municipals conversen sobre qüestions de la ciutat mentre fan ús de les xarxes socials. En aquest muntatge, s'observa el cap de Fuset sobre una safata que portarà el ninot que representa a l'alcalde.

L'artista ha explicat que en l'escena inicialment no apareixia Galiana, sinó Fuset, i que al llarg de l'última setmana l'ha modificada per a reflectir els canvis de responsabilitats entre ells. En l'escena es veu també al regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. "És una imatge del que és l'ofici d'artista faller i del que són les falles", ha asseverat el nou titular de Cultura Festiva.

D'altra banda, preguntat per la possibilitat de canviar la festivitat de Sant Josep i fer-la coincidir amb cap de setmana, Joan Ribó ha respost que eixe és "un assumpte que ha de decidir qui ho ha de decidir: el món faller".