Feijóo agradece que Casado fuese a Alcoa y justifica no acompañarle: "Tiene su agenda y yo tengo la mía"

"No le acompañé porque soy el presidente de la Xunta y los jueves tengo el Consello (la reunión semanal del Ejecutivo autonómico)", ha esgrimido Feijóo, antes de añadir que, además, viajará de inmediato a París, donde prevé reunirse este viernes con el presidente de PSA Peugeot Citroën.

A preguntas de los medios, ha explicado que Casado ya recibió en Madrid a los trabajadores de Alcoa, con los que se comprometió a visitar la fábrica, que "es lo que ha hecho" este jueves. A su modo de ver, es "algo muy loable" que el jefe de la oposición en España "se comprometa con viabilizar" la planta.

En el polo opuesto, ha criticado la "incertidumbre" que, a su juicio, genera el Ejecutivo central con una propuesta de estatuto para los grandes consumidores electrointensivos que hace "inviable" el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, ya que no garantiza el coste por megavatio que le permitiría salir adelante.

La actuación para garantizar esa viabilidad, ha añadido Feijóo, tendría que ser urgente, y no aplazarse durante "meses".

"EL SEÑOR CASADO TIENE SU AGENDA Y YO LA MÍA"

Ante la insistencia de los periodistas, que le cuestionaron acerca de si no era posible buscar otro hueco para acudir juntos ambos dirigentes populares, Feijóo ha replicado: "¿Pero de verdad que eso también lo tengo que explicar?"

"Está pactada la visita a Alcoa", ha sentenciado, a renglón seguido, antes de proclamar: "El señor Casado tiene su agenda y yo tengo la mía". "Por supuesto que le acompañaría, pero hoy tengo Consello y mañana espero tener una reunión con el presidente de PSA Peugeot Citroën en París", ha remarcado.

LA "CONTRADICCIÓN" DE OTROS DIRIGENTES

Feijóo ha insistido en que "no puede más que agradecer" la visita de Casado a Alcoa y ha puesto el foco en la "contradicción" de otros dirigentes que "fueron detenidos por defender a Alcoa y ahora están en el Gobierno y dicen que todo va bien".

Aunque no lo ha verbalizado expresamente, el presidente aludía a la causa -posteriormente archivada- que puso en marcha una jueza madrileña contra quienes eran, en su momento, tres diputados de Unidas Podemos, Rafa Mayoral y los gallegos Yolanda Díaz (hoy ministra de Trabajo) y Antón Gómez-Reino (ahora candidato a la Xunta por Galicia en Común-Anova Mareas), por los altercados entre la Policía y los trabajadores de Alcoa frente al Congreso.

"Fíjese la gran diferencia y contradicción", ha remarcado Feijóo, antes de insistir en que "agradece profundamente" a Casado y a Jaime de Olano que se hayan reunido con el Comité de Alcoa.

"Y si pudiera estar con el de As Pontes (Endesa) y Ence (en Pontevedra), se lo agradecería", ha añadido, antes de manifestar que espera que, si Casado "no se puede reunir con los tres", no se entienda que está "dando la espalda" a Feijóo.