CSIF es concentra davant Educació per a exigir "el pagament d'endarreriments a docents i centres"

De la mateixa manera, ha reivindicat "la paralització del requisit C1 en anglés per a impartir assignatures no lingüístiques", que la Llei de plurilingüisme fixa per al curs 2026-2027.

CSIF assegura que amb aquesta protesta pretén evidenciar "la situació d'abandó i precarietat que provoca la Conselleria amb eixos impagaments". També ha posat l'accent que "posen en perill fins i tot el funcionament dels centres, ja que el retard en l'abonament s'allarga ja entre sis i huit mesos i arriba a quantitats de 55.000 euros".