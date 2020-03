Joaquín De Paúl Ochotorena: "En la Región faltan muchos recursos en el sistema de protección infantil"

"Comparativamente con otras comunidades, la cantidad de recursos dedicados a este ámbito en Murcia es inferior, no hay ninguna duda", tal y como ha advertido De Paúl en declaraciones a Europa Press tras participar en las VI Jornadas 'Psicología de la intervención social. Servicios Sociales y vulnerabilidad social' organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COP-RM).

En concreto, ha lamentado que "los recursos que tienen los servicios especializados y comunitarios en la Región de Murcia son muy reducidos, inferiores a muchos sitios de otras comunidades autónomas". A su juicio, los responsables políticos "tienen que tomar buena nota" de la importancia que tiene este sistema y del "cierto retraso histórico de la Comunidad de Murcia" en este sentido.

En concreto, el profesor De Paúl ha señalado que "prácticamente no hay recursos humanos en la Región de Murcia para hacer lo que se tiene que hacer", de forma que "no hay una intervención eficaz en el ámbito de los servicios comunitarios y no hay suficiente trabajo de intervención familiar". En general, eso conlleva que "haya muchos niños que desembocan en el acogimiento residencial, que es menos eficaz".

"UN PILAR BÁSICO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

Durante su intervención en las jornadas, De Paúl ha presentado una propuesta para el desarrollo de lo que debería ser un sistema de protección infantil "sea cual sea el sitio en el que se desarrolle". Además, ha tratado de convencer de que se trata de un "pilar básico de la igualdad de oportunidades".

"El sistema educativo y el sanitario son fundamentales, pero sin un sistema de protección que haga que los padres y madres que no sean capaces de cuidar a sus hijos adecuadamente lo hagan mejor, la igualdad de oportunidades desaparece porque el niño nace en un ambiente inadecuado", ha aseverado.

A partir de ahí, De Paúl destaca que los tres "pilares básicos" de ese sistema de protección infantil debe ser "la atención precoz y temprana; la exigencia de eficacia y garantía de resultados; así como el rendimiento de cuentas desde el punto de vista económico y de recursos".

En este sentido, destaca que este sistema de protección infantil "siempre es una inversión económica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, para generar capital humano eficaz".

PRINCIPALES CAUSAS

Al ser preguntado por los principales problemas que padecen los niños, De Paúl ha explicado que, por lo general, "estamos hablando de todo tipo de situaciones en las que los padres maltratan físicamente a sus hijos y son negligentes desde el punto de vista físico y emocionalmente". Es decir, los padres "no dan una respuesta adecuada a lo que requieren los niños", ha añadido.

Los niveles de gravedad oscilan desde casos leves a otros de gravedad elevada, según este profesor, que explica que el sistema de protección infantil no debería trabajar, en cualquier caso, solo con los casos que llegan al desamparo o una situación absoluta de abandono y negligencia".

Al contrario, defiende que este sistema "tiene que trabajar con todos los niños que presentan graves problemas de comportamiento porque sus padres son incapaces de manejarlos y que van a acabar en centros de menores o desarrollando actos delictivos cuando tengan 12 o 14 años".

"El planteamiento es muy sencillo: un niño que con 14 años tiene gravísimos problemas de comportamiento y genera dificultades serias, cuando nació, lo hizo en una familia que ya sabíamos que tenía dificultades importantes; no se intervino y se llega tarde", ha advertido este doctor y catedrático en Psicología.

No obstante, señala que el perfil de los niños en esta situación es "muy amplio" y no se dan casos solo de menores a los que le han quemado cigarrillos o de los que han abusado sexualmente, que son "muy poco frecuentes". Lo más frecuente, añade, son padres cuyo comportamiento y capacidades son "inadecuadas" para responder a las necesidades de los menores.

Ha afirmado que este tipo de problemas se detectan en la escuela, pero los centros educativos no tienen que responder a esos problemas. "La escuela tiene que instruir y educar en la medida de lo posible, pero hay casos de un alto nivel de gravedad que requieren, además, que los profesores estén preparados para atender a esos menores y los deriven a otros sitios", subraya.

Lo mejor, a su juicio, sería que los menores no llegaran con esos problemas a la escuela, sino intervenir cuando son pequeños para que los padres "sepan lo que tienen que hacer bien, y ayudarles desde el sistema preventivo".

Afirma que la primera premisa del sistema de protección infantil en España, según la ley, es promover la integración del menor en su familia, mantener al niño en su hogar y trabajar con la familia para que puedan vivir conjuntamente. Si esto no se puede lograr, explica que se procedería al acogimiento familiar y, en última instancia, se recurriría al acogimiento residencial.