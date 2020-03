PP critica la "euforia viajera de Espadas y su falta de dedicación a la ciudad"

En un comunicado, Belmonte ha señalado que desde el lunes no ha tenido "ninguna comparecencia pública" en la ciudad. "No sabemos dónde está ni qué avión ha cogido, mucho nos tememos que estará otra vez en Bruselas. Espadas no puede estar permanentemente en modo avión, no puede estar pendiente de otras cosas menos de Sevilla, que es a lo que se está dedicando últimamente, estando los barrios totalmente abandonados", añade.

A este respecto, el portavoz adjunto popular ha señalado que el gobierno local "sigue sin aclarar todos los viajes de Espadas, pese a las reiteradas preguntas del Grupo Popular". Según afirma, "el gobierno aún no ha facilitado la información de los viajes no sufragados por el Ayuntamiento".

"Estamos realmente alarmados por la falta de pudor de Espadas que tiene abandonada a la ciudad y actúa a su antojo frente al trabajo fiscalizador de los grupos de la oposición", ha reiterado.

Belmonte ha concluido que Sevilla necesita un alcalde que esté "centrado en la ciudad, que asuma su responsabilidad, que esté en los barrios, atienda las demandas de los vecinos, no un alcalde que está más centrado en su futuro político y en otros destinos". "Espadas no dedica el tiempo que la ciudad y los sevillanos se merecen", concluye.