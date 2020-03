Nuria Martínez, de 'GH VIP', muestra los estragos en su cara tras las reacciones alérgicas que la obligaron a abandonar

Nuria Martínez tuvo que abandonar GH VIP por una alergia al melocotón en la última edición de este formato de Telecinco. No se dieron muchas más explicaciones y la concursante pidió volver días después de su salida.

Todo eso provocó los recelos de parte de los fans, que vieron en aquella salida algo extraño. Así que la concursante, que finalmente entró en El tiempo del descuento (una suerte de prórroga de GH VIP 7), ha decidido mostrar su rostro en pleno ataque de alergia, algo que no se pudo ver en la señarl 24 horas ni en las imágenes en abierto en televisión.

Ha sido en Instagram donde en un stories respondía a uno de sus fans, que le preguntaba por el asunto.

"Nunca me había dado por enseñaros algo tan triste porque para mí es algo fuerte de mi vida, pero algún día tenía que llegar y ya que me lo estáis preguntando creo que ha llegado la hora de que sepáis que nada era mentira, que he estado mucho tiempo de médico en médico, de psicólogos y de tratamientos porque las alergias te vienen de un día para otro y dio la casualidad de que me pasó justo en Gran Hermano VIP 7 y obviamente lo primero es la salud, no estaba bien para volver en ese momento y así me ponía cada dos por tres", explicaba antes de mostrar la foto.

En la imagen se ve a Nuria Martínez con la cara visiblemente hinchada. Junto a la imagen escribe que llegó "a un punto en el que no podía respirar, poca broma, no os podéis imaginar lo mal que lo pasé y lo que me han ayudado muchos alergólogos".