El alcalde dice que en el borrador para el plan del Cordel de Écija no hay "alteración porcentual" de espacios

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha remarcado que con el borrador registrado "no hay ningún cambio sustancial de lo que se hablaba antes y de lo que se habla ahora".

No obstante, ha precisado que "el único cambio sustancial que hay es que antes había una pasarela peatonal donde tenía que haber un puente, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y ahora hay un puente".

El hecho de que "ese puente se haya recuperado, porque no queríamos que se perdiera para la ciudad, ha provocado un desplazamiento de la actuación para que ese puente no corte por la mitad el suelo comercial", ha explicado Bellido, quien ha aclarado que "lo único que se hace es desplazar en todo ese plan el puente para que no caiga en mitad del centro comercial".

En cualquier caso, ha abundado en que "los detalles son los mismos que se conocen desde hace meses y además no se está en un momento de dar detalles", porque lo que se ha presentado, que él ha tenido ocasión de verlo, "no baja al detalle al estar en un momento tan inicial", según ha dicho.

Y es que, ha agregado, "la ordenación que se presenta por parte de los promotores no es pormenorizada", sino que "lo único que hace es 'manchar' el plano diciendo qué usos tendrá cada una de las piezas sin bajar a un detalle de manzanas de vivienda y comercial".

De este modo, ha avanzado que el consejo de la Gerencia ahora tendrá que "tomar conocimiento de esa propuesta y simplemente elevarla a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para que haga una evaluación ambiental".

Por tanto, el alcalde ha indicado que "el nivel de detalle hay que empezar a tratarlo a partir de ahora", si bien ha remarcado que "no ha habido ningún cambio y eso es importante, porque las líneas generales del proyecto son las que se conocen".

Según ha concretado, "hay una actuación comercial con un suelo terciario, hay una actuación residencial y hay unos suelos dotacionales de equipamientos públicos que son obligados porque lo dice la ley", por lo que "no hay ningún cambio sustancial", ha insistido.

"UN PROYECTO DE CIUDAD"

Mientras, el primer edil ha defendido que "cuando estaba en la oposición pensaba que éste era un proyecto de ciudad, de interés estratégico, bueno para la ciudad y que vino en una época mala para tratar, al ser un periodo preelectoral", pero pese a ello ha dicho que antepuso los intereses de la ciudad y "se cerró un acuerdo para que esto se pudiera empezar a tratar".

"En ese acuerdo hubo generosidad por todas las partes y salió por unanimidad", ha recordado, para afirmar que ahora como alcalde dice "exactamente lo mismo", para que se desarrolle el suelo del Cordel de Écija, que "va con una actuación importante también en materia de viviendas y equipamientos", a la vez que "ese puente hace que el Sector Sur se pueda abrir al resto de la ciudad con una nueva conexión y eso siempre genera economía y un intercambio económico muy interesante y de oportunidades".

Además, ha subrayado que "no hay ningún cambio sustancial que haga necesario ahora replantearse nada", por lo que espera que "el resto de fuerzas políticas no cambien de opinión por estar ahora en la oposición y ya no les interese hablar de esto, porque no tiene ninguna explicación".

También, ha valorado que "se va a empezar ya una línea de diálogo inmediata, no sólo con el PSOE, que lo ha reclamado", sino también con Comercio Córdoba, el Consejo del Movimiento Ciudadano, el resto de fuerzas políticas y la Confederación de Empresarios, para "explicarles el proyecto de ciudad", de modo que "si la ciudad lo ve, seguirá adelante, pero si la ciudad no lo ve, se está una tramitación absolutamente inicial y habrá que ver cómo acaba", ha apostillado.