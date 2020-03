Falles.- Creu Roja atén nou persones en la cinquena mascletà de les Falles 2020

20M EP

Creu Roja ha atès aquest dijous nou persones durant la cinquena mascletà del calendari oficial de les Falles de 2020 disparada en la Plaça de l'Ajuntament de València, segons dades de l'entitat. Cinc atencions han sigut per lipotímies, dos per contusions i altres dos per objectes estranys en l'ull.