Fernando Simón, del atril para hablar del coronavirus a ser parodiado en el programa de Buenafuente

Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y la persona que durante las últimas semanas aparece en televisión para informar de los avances y novedades en torno al coronavirus.

Su presencia y sus comparecencias son tan a menudo que se es conocido por buena parte del público y eso ha sido más que suficiente para que Raúl Pérez le imitara en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en Movistar+.

El imitador aparecía en el plató con un pequeño atril incorporado, con el emblema del Ministerio de Sanidad. "En los últimos tiempos he dado muchas ruedas de prensa, así que lo llevo siempre", explicaba el supuesto Fernando Simón.

En paródico papel de experto en epidemias, el humorista explicó que "la gripe y el resfriado común son súper de 2019, lo que se lleva ahora es el coronavirus".

Ante las preguntas del presentador, aseguraba que "no hay nada por qué alarmarse, sólo hay que tomar precauciones, como evitar en la medida de lo posible estar en la misma orgía que un infectado o infectada. Si no pueden evitarlo, pues no le hagan mucho caso... que se apañe él solo o que mire”.

"La segunda precaución indispensable es evitar el contacto… esto no se hace", decía lamiendo el micrófono del atril.

Aún tenía Raúl Pérez un dardo para Buenafuente. Sobre nuevos infectados dijo que no podía dar datos por problemas de identidad, pero que “podríamos estar ante un nuevo infectado… menos mal que te tengo cerca y te puedo señalar sin decir el nombre", decía echándole espray al presentador.