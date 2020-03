El alcalde defiende la validez de las ordenanzas fiscales que cree que no son "atacables" en los juzgados

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha dicho que la oposición está "en su perfecto derecho" de acudir al TSJA y respeta que lo haga, de hecho ha recordado que él "en alguna ocasión también cuando estaba en la oposición" lo hizo.

Sin embargo, ve "extraño" que en el Pleno dijeran durante sus intervenciones que "habían pedido un Pleno Extraordinario para tratar de agotar la vía política, y el día 25 de febrero habían ya ha acudido al recurso al TSJA", con lo que "está claro que este miércoles no dijeron la verdad cuando intervinieron en el Pleno, porque no dijeron en ningún momento que ese recurso ya estaba presentado", ha advertido.

En cualquier caso, ha aseverado que lo afronta "con absoluta tranquilidad, porque lo que va en las ordenanzas fiscales es una bajada de impuestos", de modo que el efecto que podría tener cualquier resolución negativa, que no cree que se dé, "sería nulo", porque no cree que "ningún contribuyente luego le reclamara al Ayuntamiento su liquidación individual para pagar más impuestos, y si alguno luego lo hiciera, bienvenido fuera".

Al respecto, Bellido ha señalado que "las liquidaciones ya se están practicando", a la vez que ha asegurado que "esto no va a estar resuelto ni mucho menos de forma definitiva antes de que acabe este año". Aún así, no considera que "vaya a haber una avalancha de reclamaciones por parte de contribuyentes para pagar más impuestos".

Por otra parte, no cree "ni que esa situación llegue", porque se cuenta con el informe del Consejo de Reclamaciones Económico Administrativas (CREA), "que dice que no hay ningún motivo para invalidar las ordenanzas", así como el informe de Intervención, "que este miércoles se ha aclarado muy bien", dado que las ordenanzas "sí tienen dicho informe en la aprobación inicial" y "no hay ninguna modificación del expediente", ha abundado.

"NO HAY NINGUNA CAUSA DE INVALIDEZ"

De este modo, ha subrayado que "no hay ninguna causa de invalidez", puesto que "ese informe sería de fiscalización permanente, no de previa", con lo que el hecho de que haya o no informe, a su juicio, "no tiene importancia", a lo que añadido que desde el gobierno local "no se tendría que haber pedido ni siquiera a la Intervención" el último informe, "pedido con carácter voluntario, que si se aporta bien y si no, no pasa nada", ha apostillado.

Respecto a las alegaciones "sin resolver", ha detallado que "15 obedecen a asuntos sobre los que ya se posicionó el Pleno y desechó, porque son exactamente similares a las enmiendas que presentaron los grupos de la oposición", con lo cual "el Pleno ya se ha posicionado sobre las mismas y no ha habido una desatención a esas cuestiones que se plantean vía alegación, al tratarse en el Pleno de aprobación inicial".

Además, ha comentado que "a los que han presentado esas alegaciones se les ha dado conocimiento del acuerdo del Pleno", dado que "a cada uno de ellos se les ha notificado y se les ha dado pie de recurso", por lo que "no han visto alterado su derecho individual a reclamar contra las ordenanzas fiscales si quisieran en vía Contencioso-Administrativa", ha matizado.

Por tanto, el alcalde ha declarado que "no se ve por ningún lado que esto sea atacable vía jurisdiccional", aunque ha apuntado que "esto nunca se sabe cómo va a acabar", pero "se afronta con tranquilidad". En su opinión, "hay una intención por parte de la oposición de atacar un expediente que no les gusta, porque baja impuestos y no tiene más recorrido".