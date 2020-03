Coronavirus.-El alcalde espera que haya medidas compensatorias a empresas afectadas si se prolonga la situación

Así lo ha expuesto a los periodistas al asistir al XXVII Congreso Nacional de la sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en el Palacio de Congresos de la capital, para el que no ha querido suspender su presencia, al ser miembro del comité de honor y pedirle que fuera a la inauguración.

"Es también un gesto que quiero hacer expreso de apoyo a todo el sector turístico y al sector congresual de la ciudad, a la propia empresa concesionaria del Palacio de Congresos, que es público, en unos momentos que son difíciles", ha enfatizado el regidor.

Según ha expuesto, "hay una situación sanitaria compleja y complicada en España, que hay una recomendación ya directa del Ministerio de Sanidad para que todos los congresos de médicos por ahora se aplacen, no se realicen y se suspendan para poder tener a todo el personal implicado, en caso de que fuera necesario, en plenas condiciones".

Y eso, ha agregado, "evidentemente afecta, y mucho a todo este sector, porque gran parte de los congresos que se celebran tienen mucho que ver con el sector sanitario", dado que lo organizan sociedades profesionales como en este caso la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Por ello, ha acudido al congreso "para hacer expreso ese respaldo en unos momentos complicados".

Mientras, espera que "a partir de ahora esta situación que se vive en general con el coronavirus no se expanda más" y que "se contenga". "Afortunadamente, y nunca se sabe cuándo va a tocar, en Córdoba todavía no ha habido ningún caso", de modo que espera que "no llegue, se siga teniendo esa suerte", y si llega, ha pedido "confiar en las autoridades sanitarias, tanto de la Junta de Andalucía, como del Ministerio de Sanidad".

De hecho, le consta, tras tener conversaciones con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que "los esfuerzos están siendo muy intensos por parte de la Junta de Andalucía para que esto no vaya a más y no queda otra que confiar en lo que se dice desde el Ministerio de Sanidad y viendo las medidas que se tienen que ir tomando y desde el Ayuntamiento colaborar en ellas".

Entretanto, Bellido ha insistido en mostrar "el apoyo a todos los sectores que están afectados, y si esto va a más, sí habría que empezar a hablar, como se ha hecho ya en otros países, de medidas compensatorias".

PÉRDIDAS DE HASTA 50.000 EUROS

Como ejemplo, ha citado que "una empresa organizadora de un congreso de un tamaño medio, que ya tenga todas las habitaciones reservadas y todas las empresas que trabajan alrededor contratadas, una cancelación y de imprevisto puede suponer una pérdida fácil de entre 30.000 y 50.000 euros". Y no son "supuestos, sino casos reales", ha aclarado.

Por tanto, el alcalde ha defendido que "si esta situación se prolongara en este sector, igual que en otro, habría que empezar a valorar la posibilidad de que se abrieran medidas compensatorias fiscales para esas empresas, porque esto puede tener unas consecuencias importantes para esas empresas y en el empleo de algunas de ellas".

En cualquier caso, el alcalde de la capital cordobesa espera que "no sea para tanto y esto acabe cuanto antes". Mientras, "se va a seguir apoyando", ha enfatizado.