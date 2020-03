PP pedirá al presidente de las Cortes que sancione a Page por no cumplir con su obligación de asistir a los plenos

Así lo ha avanzado la vicepresidenta de la Mesa de las Cortes, la 'popular' Ana Guarinos, que tras indicar que "al diputado Page le está sentando muy mal la mayoría absoluta, pues está envuelto en una prepotencia que le ha hecho perder el respeto a las Cortes y por ende a todos los castellanomanchegos", le ha afeado que está adquiriendo "la mala costumbre de faltar a los plenos y venir únicamente a votar".

"Se agenda actos el día del pleno y si la semana pasada recibió a embajadores de Francia y a Alemania está semana, el día del pleno, se ha ido a la inauguración de la feria apícola de Pastrana", ha lamentado Guarinos, en declaraciones a los medios durante el pleno.

"Hay que recordarle que aunque tenga mayoría absoluta no puede vulnerar el Reglamento de las Cortes, que dice que todos los diputados, y el es diputado, tienen derecho y deber de asistir a la sesiones plenarias y cuando no lo hacen el presidente de las Cortes, que también es presiente de la Mesa, puede articular sanciones disciplinarias", ha añadido.

Dicho esto, la diputada del PP ha avanzado que, en caso de que Bellido no cumpla con su obligación, su formación pedirá que se convoque la comisión del Reglamento y del Estatuto de los diputados para que "al diputado Page se le apliquen las sanciones correspondientes en caso de incumplir su deber".

Así las cosas, y para evitar la ausencia del presidente regional en el pleno "y en atención a los medios de comunicación" el PP va a pedir que a partir del próximo pleno los puntos del orden del día se voten de forma inmediata a la finalización del debate.

"El PP estuvo de acuerdo al inicio de la legislatura de alterar el orden para llegar a acuerdos en la sesión plenaria, pero después de nueve meses no se ha modificado ninguna propuesta de resolución, no se ha llegado a ningún acuerdo por los grupos. El objetivo no ha tenido resultado y solo sirve para que el diputado Page esté de feria y no venga a los plenos", ha insistido Guarinos.

FALTA DE RESPETO A LAS MUJERES

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario, Lola Merino, ha lamentado la "falta de respeto del presidente regional hacia las mujeres de Castilla-La Mancha", pues no ha asistido al primer punto del orden del día del pleno, que preveía la aprobación por parte de la Cámara regional de una declaración institucional en defensa de las mujeres de la región con motivo del Día internacional de la Mujer. "Punto al que Page no ha asistido, a pesar de tener la obligación de hacerlo".

"No solo eso. Hemos tenido un minuto de silencio por las 15 mujeres asesinadas en el país, algunas de Castilla-La Mancha, y Page se ha ausentado faltando el respeto a ellas y sus familias, justo un día después de que ayer firmáramos un protocolo para desarrollar en las Cortes un Plan de Igualdad. Hoy un día después tenemos la primera en la frente", ha criticado.

"Las mujeres del PP -ha dicho Merino que ha compareceido ante los medios acompañada de las cuatro diputadas que tiene este grupo en las Cortes- vamos a reclamar que lo que se pone en un protocolo se cumpla. Su obligación es estar aquí no solo como diputado sino como presidente y no irse a inaugurar una feria a Pastrana, cuando la feria dura tres días", ha concluido.