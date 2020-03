PP critica la "falsedad política y engaños" de Espadas sobre el proyecto de la Plaza de la Magdalena

En rueda de prensa Belmonte ha detallado que el 3 de mayo de 2019, "días previos a las elecciones municipales, el alcalde anunciaba ante los medios de comunicación que la plaza de la Magdalena sería semipeatonal en el plazo de un año, incluso decía que esta zona sufriría una completa remodelación en meses".

"Casi un año después todo sigue igual. No hay ni expediente ni se ha hecho nada. Todo ha quedado en un anuncio humo más a los que nos tiene acostumbrado Espadas y el responsable de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz", ha manifestado Belmonte en un comunicado.

Desde el Grupo Popular, "como oposición fiscalizadora y teniendo encuenta que el alcalde de Sevilla está más en modo avión y va de viaje enviaje", se solicitó el día 29 de enero a Alcaldía el proyecto de reurbanización de la Plaza de la Magdalena. "Respondieron desde la Gerencia de Urbanismo el 3 de febrero que se estimaba la solicitud de acceso, pero el 21 de febrero se manda un correo al PP indicando que en diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo verbal entre la cadena Raddison y el Ayuntamiento para abordar esta reurbanización y desde entonces se está trabajando en un acuerdo económico y en el proyecto técnico que se encuentra en redacción", explica.

Añade que el correo señala que "cuando estén culminados los términos del acuerdo y el proyecto técnico se tramitará el correspondiente expediente del que se dará acceso al PP".

"Nos comunican que en diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo y,entonces, el anuncio que hace en mayo", se ha cuestionado Belmonte.Ha añadido que "se trata del humo de siempre de Espadas, deproyectos que nunca terminan de hacerse realidad, pero lo que más llama la atención es que un Ayuntamiento como el de Sevilla haga acuerdos verbales". "Y, tras ese acuerdo verbal, ya verán si llegan a algún acuerdo económico y técnico y tramitan el expediente. Esto es un engaño político más de Espadas a los ciudadanos y a la oposición", sentencia.

Insiste en que "Espadas vende humo negro en mayo de 2019 y ahora, cuando pedimos la información para ver cómo está el proyecto, no hay nada de nada", lo que "pone en evidencia cómo se hacen las cosas en el Ayuntamiento de Sevilla y cómo es el modus operandi del gobierno municipal del PSOE, con acuerdos verbales, anuncios por triplicado y proyectos eternos".

"Hay una falta de transparencia absoluta, a la que nos tiene acostumbrados Espadas, que desde el lunes no tiene comparecencia pública y no sabemos dónde está ni que avión ha cogido ni a dónde", ha reiterado Belmonte, que critica ese "supuesto aire desbloqueador de Espadas sobre Gavidia, donde acaba de prorrogarse el contrato de seguridad un año más; sobre Altadis, que lo que hay es un convenio, o Artillería, que ahora parece que después de años una parte se pone en marcha".

Ha manifestado que Espadas "más que desbloqueador de proyectos es un enredador porque vende lo que le da la gana políticamente que después se queda en nada". "A nosotros nos sorprendió muchísimo la respuesta del área de Muñoz, que a los sevillanos les tomen diariamente como ignorantes y se les engañe. ¿Qué tipo de rigor se le puede exigir a una administración pública cuando hace acuerdos verbales para desarrollar después acuerdos técnicos?", se pregunta.

"Espadas no puede estar permanentemente en modo avión, no puede estar continuamente vendiendo humo, no puede vender proyectos por triplicado hasta que cuando se le reclama empieza a reaccionar, no puede estar pendiente de otras cosas en la ciudad menos de Sevilla, que es a lo que se está dedicando últimamente", ha manifestado.

Además, ha añadido que "esa respuesta con acuerdos verbales con empresas para cosas que se anunciaron hace un año, cuyos expedientes no están desarrollados en modo alguno nos hace pedirle explicaciones públicas a Espadas y a Muñoz, puesto que merece la pena que los sevillanos conozcan qué tipo de gestión hace su Ayuntamiento".