La Eurocámara mantiene su Pleno en Estrasburgo entre mensajes ultras a favor y en contra por el coronavirus

Tal y como dicen los Tratados de la UE, el Parlamento Europeo celebrará su Pleno mensual en su sede de Estrasburgo (Francia), adonde la semana que viene se trasladarán los eurodiputados, asistentes, funcionarios y periodistas, a pesar de la alerta por el coronavirus que ha llevado a que en los últimos días eurodioputados -de partidos de ultraderecha particularmente- pidieran permanecer en Bruselas y a que algunos grupos dieran por hecho que la sesión no se movería, dadas las circunstancias.

La conferencia de presidentes -el órgano que reúne al presidente, David Sassoli, y los portavoces de los grupos- ha decidido este jueves que, como siempre, la semana que viene la sesión plenaria tendrá lugar en Estrasburgo, como todlos los meses. Se ha determinado que no hay problema en el traslado de las cientos de personas que, entre eurodiputados, funcionarios o periodistas, viajan todos los meses de la sede belga a la francesa.

Como mucho, las fuentes han apuntado a que podrían desplazarse menos personas esta vez, en un momento en el que, para reducir el riesgo de contagio, el Parlamento ha cancelado todos los eventos que impliquen la participación de invitados ajenos a la institución, a los que se denegará el acceso a sus sedes. Hasta nueva orden, solo podrán entrar los eurodiputados, el personal y también la prensa acreditada.

Sin embargo, estas restricciones finalmente no afectarán al Pleno, a pesar de que algunos grupos y delegaciones contaban desde este lunes con que debido al coronavirus en esta ocasión sería en la sede de Bruselas, algo que finalmente no será así. El Pleno se moverá a Estrasburgo y de esta forma no será necesario hacer un cambio que fuentes parlamentarias recuerdan que requeriría modificar los Tratados y también afrontar la oposición que, una vez más, estos días han manifestado las delegaciones francesas de todos los grupos del Parlamento Europeo a no utilizar la sede francesa.

Del Apocalipsis a traficar con el miedo

La decisión de celebrar el Pleno con normalidad se ha tomado al cabo de días en el que, como suele suceder en la Eurocámara, grupos parlamentarios, delegaciones nacionales y eurodiputados particulares han manifestado, con más o menos vehemencia, su opinión sobre lo que debería ocurrir.

Como suele ocurrir también, eurodiputados de partidos ultras han sido los más vehementes, mientras que entre los socialistas europeos se extendía la idea de que el Pleno no se movería pero esperaban a la decisión que se ha tomado este jueves y eurodiputados del grupo liberal pedían celebrar en el Pleno un debate sobre el coronavirus.

Los mensajes más altisonantes han llegado de partidos ultras y populistas, aunque no en la misma dirección. Así, el eurodiputado del Partido Finlandés Teuvo Hakkarainen preguntó a Sassoli si había tomado en consideración qué ocurriría si los eurodiputados o el personal empiezan a notar síntomas de coronavirus en la ciudad francesa y tienen que pasar la cuarentena allí. "Quién cubrirá los costes del hotel durante una cuarentena de dos semanas en Estrasburgo", preguntaba al presidente del Parlamento, al que, en caso contrario, advertía de que "sería totalmente irresponsable juntar a gente enferma con otros en un tren o avión".

En respuesta a este mensaje, Derk Jan Eppink, eurodiputado del partido holandés de ultraderecha Forum for Democracy, replicó a través de un asistente con un "¿por favor, puede dejar de traficar con el miedo?".

Ya también en clave nacionalista, el eurodiputado francés del Frente Nacional Gwenaël Blancho reaccionó a la alarma del finlandés asegurando que "el Apocalipsis no está sobre nosotros".