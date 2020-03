8-M.- Puig: "La violència masclista no s'acaba d'un dia per a un altre, necessita una revolució cultural"

A tres dies del 8 de Març, la violència masclista ha centrat la sessió de control en Les Corts, amb tots els diputats de la bancada socialista portant una samarreta amb el dibuix de l'escriptora valenciana Carmen Alborch, realitzat per 'Feminista Il·lustrada'. Vox ha portat una declaració institucional pel Dia de la Dona que no ha sumat la resta de grups i que Compromís "ha rebutjat sense llegir-la", segons aquest partit.

En la seua intervenció, Puig ha posat en valor la Llei 7/2012, integral contra la violència de la dona, que "va nàixer del consens" i ha sigut ampliada quatre vegades, dos pel govern del Botànic, per a ampliar la protecció: "Una Comunitat lliure de violència contra la dona és una obligació irrenunciable, una obligació ètica per a qualsevol societat, per a una societat sana, decent i lliure".

Ha rebutjat així la visió de la portaveu de Vox, Ana Vega, que "les mal anomenades lleis de violència de gènere són totalment ineficaces", al mateix temps que ha coincidit amb la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, de "celebrar totes les victòries" aquest diumenge en el Dia Internacional de la Dona.

Puig ha replicat a Vox que aquest tipus de normes són "una noció bàsica del funcionament democràtic" per a combatre la violència masclista com el major fracàs de la societat. La Generalitat està "compromesa per a evitar que una dona estiga en risc pel simple fet de ser-ho", amb mesures de protecció als fills i sensibilització i formació per a implicar tota la ciutadania, ha subratllat.

"Per descomptat, queda molt per fer; cada assassinat masclista ho rebem des de la repugnància i indignació, però negar el problema és banalitzar-ho: l'equidistància és connivència", ha emfatitzat, defenent que "no es pot mirar cap a un altre costat" i que és una qüestió de decència.

Davant la postura de Vox que la llei margina els homes "com animals", Puig ha afirmat des de la seua "animalitat conscient" que no sap on basa aquest partit el seu "alt concepte de la democràcia". Ha recalcat que el Codi Penal està vigent i actua en conseqüència quan "una dona fa alguna barbaritat a un home".

Per tant, ha advertit la portaveu de Vox que "la seua ideologia solament genera una tensió real contra les dones que hui pateixen violència masclista" i ha qüestionat que la solució siga el 'pin parental' que proposen. "De veres creu que en la història no hi ha hagut una ideologia majoritàriament masclista, van a canviar la història també?", ha recalcat.

CONVIDA A VOX A "VEURE LA LLUM"

Puig ha cridat a seguir tractant de canviar l'"actitud dominant" de la ideologia masclista amb la futura llei valenciana d'igualtat per a "blindar" mesures en marxa, una política pressupostària i una "nova mirada" des del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, "un gran acord polític, de pacte, perquè no és una qüestió partidista". "Tant de bo un dia véreu la llum com sant Pau i vos sumàreu", ha convidat a Vox, resolent que "no hi ha més, això és el que hi ha".

La síndica d'aquest partit ha denunciat que la primera mesura del "govern socialcomunista" PSOE-Podem haja sigut l'avantprojecte de llei de llibertats sexuals per a "fomentar la guerra de sexes partint de la culpabilitat de l'home, donant-los un tracte d'animals". També ha criticat lemes del 8M com "som males però podem ser pitjors", davant el que ha lamentat que "el PP se sume al consens progre" mentre Vox estarà el diumenge "en Vistalegre amb el lema 'No parles en el meu nom'".

OLTRA: "NO HI HA HOMICIDIS IMPUNES"

Com a rèplica, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra (Compromís), ha ironitzat que "Vox va avançant en descobrir la diferència entre sexe i gènere" i ha remarcat que totes les víctimes estan protegides per la llei, amb el que "no hi ha homicidis impunes". Ha lamentat haver d'explicar qüestions en el parlament "com si fora una classe".

També ha criticat Vox el conseller d'Educació, Vicent Marzà (Compromís), recordant quan una de les seues diputades a Andalusia va deixar el partit denunciant que les dones són "un zero a l'esquerra" en la formació de Santiago Abascal. "No podran parar la lluita feminista", ha exclamat.

De Podem, el seu portaveu ha reivindicat que les dones no volen "ser valentes, sinó lliures" i ha celebrat la llei de la ministra 'morada' Irene Montero per "pionera i materialitzar el 'germana sí et crec', deixant arrere temps de silenci, abús i indiferència". "Cap home mor amb la roba interior en la boca", ha il·lustrat, i ha cridat a celebrar totes les victòries aquest 8 de Març.