La Pedrera acoge la exposición de las facetas artísticas de William Klein

“William Klein es un artista diferente y por eso esta exposición es tan particular”, avanza la crítica de arte y comisaria, Raphaëlle Stopin, sobre el trabajo del fotógrafo William Klein, que podrá verse a partir de este viernes en la Fundació Catalunya La Pedrera de Barcelona.

La propuesto es un conjunto de más de 200 piezas de todo tipo de formatos entre fotografías, pinturas, documentos o audiovisuales que repasan los principales proyectos del afamado fotógrafo contemporáneo. Este fondo se reúne bajo el nombre de William Klein. Manifest.

El artista, nacido en Nueva York en 1928, creó nuevas tendencias en la fotografía en los años cincuenta del siglo pasado y sentó las bases de la estética moderna fotográfica. Muchas de sus instantáneas más reconocidas nacieron de las calles de medio mundo. Es solo una de las facetas de Klein. Dicen de él que tiene una personalidad muy fuerte y que sus posicionamientos se reflejan con garra en los detalles de los muchos estilos artísticos que cosechó.

La vida de la gente de Nueva York, de Roma, de Moscú, de Tokio y de París se acercan en primer plano al visitante en esta exposición sobre el fotógrafo

"Es una exposición que no sigue un orden cronológico. Sí que empezamos con su primer trabajo pero no terminamos necesariamente con el último", continúa Stopin. El recorrido por su obra comienza con una pieza pictórica pero rápidamente fluye por las fotografías que realizaba para documentar paneles pintados por él. Estas "abstracciones" las expuso en el Salon des Réalités Nouvelles de París, en el año 1953.

Compromiso social y político

En las paredes de La Pedrera se sitúan a continuación numerosas fotografías que muestran ese "compromiso social y político", dice Stopin, que representa a Klein. "En su lenguaje artístico mantenía sus convicciones", apunta. La vida de la gente de Nueva York, de Roma, de Moscú, de Tokio y de París se acercan en primer plano al visitante. Casi parece que lo miran fijamente. Pero también transmiten que el público es el observador de todo ese día a día de los años 50.

Reúne 200 piezas del artista neoyorquino entre pinturas, fotografías, películas, maquetas y prototipos.Bikini, Moscova river’s beach, Moscow 1959. © William Klein WILLIAM KLEIN

Entre los retratos de sociedad de medio mundo se abre espacio en la muestra para el libro que él mismo creó ocupándose de todos los aspectos del mismo.

Desde la maquetación a la tipografía, hasta cada uno de los textos, el fotógrafo tomó todas las decisiones sobre el volumen Life is Good & Good for You in New York, que muestra la historia ilustrada del Nueva York de los años cincuenta. Hoy en día, sigue considerándose el libro de fotografía más innovador y radical del siglo XX.

Las instantáneas de moda, otra de las marcas de su trabajo, tienen su hueco en el edificio de Gaudí. De la mano de un William Klein que trabajó para la revista Vogue y que, de manera autodidacta, probaba nuevos lenguajes visuales de forma libre. Del mismo modo que entró en el cine, en el año 1965, realizando reportajes de ciudades.

Visitas a la exposición

"William Klein no había estado nunca en La Pedrera, pero le gusta exponer en un edificio de Gaudí, claro. El contexto de La Pedrera interesaba mucho a Klein", detalla Stopin. Este visionado de las piezas es posible gracias al trabajo de la Fundació Catalunya La Pedrera y la Fundación Telefónica. Esta última acogió el trabajo del artista previamente en Madrid. Raphaëlle continúa: "Nosotros hemos tenido una relación constante con él y mantenemos el contacto permanente".

Las visitas pueden realizarse de lunes a domingo, en horario de 10.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada general es de 5 euros y se realizarán visitas comentadas los sábados a las 18.00 horas y los domingos a las 12.00 horas.

Esta actividad se complementará con la proyección de la versión restaurada del primer largometraje de Klein, Qui êtes-vous Polly Moggoo? el próximo 16 de marzo. Asimismo, se podrá ver Mode in France, el 27 de marzo y William Klein i la modernitat a Barcelona, el 21 de mayo.