C-LM admite "posibles recortes" en PAC y defiende la convergencia de las ayudas y el fin de derechos históricos

Así lo ha asegurado este jueves el titular regional de Agricultura en el pleno de las Cortes, al hilo del debate planteado sobre las repercusiones de la reforma del PAC en la región, donde ha advertido de que la negociación y alcanzar un acuerdo va a ser "difícil", toda vez que en ella participan 26 estados miembros y ha insistido en que la posición del Gobierno regional ante el debate pasa por defender de forma "clara y transparente una estrategia progresista y social".

"Queremos un modelo de convergencia de las ayudas, pues es de justicia y beneficia a los de Castilla-La Mancha que están por debajo de la media en euros por hectárea. No puede ser que un olivarero de una zona cobre más que otro de otra por hacer lo mismo. Queremos que desaparezcan los derechos históricos, pero ustedes -ha espetado a los 'populares'- no se atreven a decirlo allí donde gobiernan porque no se lo compran".

Castilla-La Mancha, ha proseguido el consejero, defiende también de forma "contundente" el cobro del techo por explotación y un pago redistributivo que, si se aplica de verdad, priorizará a los profesionales del campo y les permitirá cobrar un pago extra vinculado a la renta.

Luego de defender que la posición de Castilla-La Mancha ante esta negociación la conoce el propio comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, al que Martínez Arroyo le entregó el documento en mano, ha precisado que la cuestión del dinero se abordará en Bruselas, y en este marco el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido "más contundente que ningún otro", al defender que los agricultores y ganaderos no merecen recortes y abogar por mantener las políticas clásicas de la Unión Europea.

Dicho esto, ha finalizado aseverando que el Ejecutivo regional mantiene una fluida interlocución en este y otros asuntos con los profesionales del campo de la región, a los que informa con "total transparencia" de la negociación.

LA REFORMA DE LA PAC, EL CORONAVIRUS DEL CAMPO

El parlamentario de Cs Alejandro Ruiz ha arrancado el debate reprochando al Gobierno regional no haber previsto un plan de contingencia para cubrir la "pérdida de ingresos" de la PAC que va a sufrir la región y le ha afeado "intentar ocultar" dicho recorte "amplio" de fondos que perjudicará a Castilla-La Mancha y que, a su entender va a tener efecto "demoledor", hasta el punto de afirmar que la negociación de dicha política común va a ser "el coronavirus que va a rematar al campo español".

De ahí que, tras afirmar que la PAC representa la mayor fuente de ingresos que España recibe de Europa -en concreto el 46 por ciento de los fondos- y "supone la vida o la muerte del campo español", ha reclamado al titular regional del sector "transparencia" en la negociación de la política agraria, que ha dicho no estar percibiendo, y "seriedad con los profesionales del campo", a los que ha de informar del menoscabo de ingresos que van a sufrir.

Así las cosas, Ruiz ha reclamado a la Administración que supervise y vigile los pagos efectivos de la PAC, ante el "fraude que existe en los cobros", y ha incidido en la necesidad de otorgar herramientas al campo español para que no tenga que depender de forma continua de las subvenciones que a la larga terminarán desapareciendo, mostrando apoyo a la propuesta del PP de bajar impuestos.

De igual modo, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que informe al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de cuáles son las necesidades del campo castellanomanchego, "que no son iguales que las de Levante", y le pidan "que no renuncie a nada, porque el campo de España y el de Castilla-La Mancha no está para renunciar a nada".

"El campo necesita modernización, eficiencia, productividad y sobre todo consenso y no veo esa voluntad ni en el PP ni en el PSOE. Como sigamos tirándonos los trastos a la cabeza para arañar un voto maldito a cuenta del campo nos lo cargaremos por un mal uso de la política y esa visión partidista que tienen", ha afeado Ruiz a los partidos mayoritarios.

MÁS DINERO PARA C-LM

De su lado, la responsable de agricultura del Grupo Popular Lola Merino, ha arrancado su intervención lamentando que el Gobierno regional, "que tiene a los agricultores y ganaderos todos los días en calle con tractores", no haya acudido a este debate parlamentario con un paquete de medidas que es lo que necesita el sector, como ha hecho Madrid o Andalucía. "Pero en lugar de solucionar el presente les gusta aventurarse en el futuro".

"En Castilla-La Mancha hay muchos titulares, promesas y humo pero la realidad es que el Gobierno de Page pretende seguir mirándose el ombligo en lugar de proponer medidas para las familias del campo, que supondrían una inyección de vida para el medio rural, donde se pueda vivir con dignidad", ha defendido Merino, que ha reclamado presupuesto suficiente para Castilla-La Mancha y que no permita que se pierda ni un solo céntimo de euro.

"Si se queja de la mala negociación que para el anterior periodo hicieron Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina suba aquí y diga que va a traer más dinero a Castilla-La Mancha", ha espetado la diputada del PP al consejero, al que ha reprochado su "dejadez y pasividad".

"Aquí tiene toda la lealtad del PP pero suba a la tribuna y diga que no va a aceptar ninguna rebaja del presupuesto de la PAC bajo ningún concepto. Necesitamos más apoyo que de oxígeno a las explotaciones para incorporar a más mujeres y jóvenes", ha insistido Merino, que ha reclamado al consejero que las necesidades de Castilla-La Mancha estén recogidas en el plan estratégico nacional.

De su lado, el diputado del Grupo Socialista Julián Martínez ha defendido que tanto el Gobierno regional como el central liderarán una negociación "progresista y real" de la Política Agraria Común, que atenderá las necesidades especialmente de la mediana y pequeña explotación, al tiempo que ha pedido a los partidos, sobre todo al PP, que no entre en el juego de hablar de futuribles.

PROPUESTAS

Este debate se ha saldado con la presentación de distintas propuestas de resolución. Si Ciudadanos ha reclamado instar al Gobierno regional que pida al central rechazar recortes en los pilares de la PAC, en subvenciones directas y fondos de desarrollo rural, los 'populares', entre otras cuestiones, también han instado al Ejecutivo autonómico a rechazar recortes para garantizar la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones y colocar las necesidades de Castilla-La Mancha en la estrategia nacional que aborda esta negociación.

Por último, el PSOE, en su resolución, tras tildar de insuficiente la propuesta presupuestaria de Bruselas por suponer un retroceso para la sostenibilidad medioambiental y la despoblación, ha reclamado apoyo unánime a las propuestas de Castilla-La Mancha en el plan estratégico nacional.

De igual modo, ha pedido al Gobierno regional que reclame al de España no permitir la reducción del presupuesto, y que este contemple eliminar los derechos históricos de pago, que albergue un techo de ayudas por explotación y atienda a las pequeñas y medianas explotaciones.