El 10,5% dels treballadors valencians voldria treballar més hores però no troba on, segons Adecco

Així es desprèn d'un estudi d'Adecco Group Institute, en col·laboració amb els investigadors de Barceló i Associats, que se centra en aquest tipus d'ocupats per a veure com ha sigut l'evolució d'aquest col·lectiu en l'últim any.

En major o menor mesura, totes les autonomies van millorar en aquest terreny i la proporció de persones que volen treballar més però no troba on ha disminuït en el quart trimestre del 2019, una cosa que no succeïa des de març del 2017.

Encara així, la Comunitat Valenciana se situa a la cua del rànquing estatal d'aquest col·lectiu amb el major nombre de persones que desitgen treballar més hores i no troba on.

D'aquesta manera, la valenciana és una de les cinc regions en les quals la proporció d'aquest col·lectiu supera el 10%. En concret, se situa 1,7 punts percentuals per damunt de la mitjana nacional. En la taula, li segueixen Múrcia (10,4%; després de retallar 8 dècimes), La Rioja (10,1%, amb descens de 6 dècimes), Cantàbria (també 10,1%; -0,5 p.p.) i Astúries (igual percentatge que les dos regions anteriors; -0,3 p.p.).

En l'altre extrem se situen Balears, que encapçala aquest indicador sent l'única autonomia amb menys d'un 5% d'ocupats amb aquesta necessitat (4,7%, després d'una reducció interanual de tres dècimes), Catalunya, amb un 7,2%; Canàries, amb un 7,3%; el País Basc i Galícia, que empaten amb un 8,3%, respectivament.

En el conjunt del país, són 1,8 milions de persones a Espanya les que treballen menys hores de les quals computen una jornada laboral completa i, malgrat voler treballar més temps, no troben on fer-ho.