García Bernal reconoce el "problema" de precios pero dice que no todo el sector primario tiene una "negra perspectiva"

García Bernal se ha pronunciado de esta forma en una comparecencia, a petición del PP, en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, en la que ha expuesto que no es "sencillo" hacer una valoración de la situación del sector agrario en la región, ya que se trata de un sector plural.

De este modo, la consejera ha admitido que existe un problema en la cadena de fijación de precios de algunos productos o que la sequía sufrida en los últimos años ha mermado producciones, aunque ha remarcado algunas de las potencialidades del campo en Extremadura, siendo en algunos sectores de los primeros productores nacional.

Al respecto, ha destacado que tanto los gobiernos regional como el nacional están tomando medidas demandadas por organizaciones agrarias para paliar algunos de los problemas que padece el sector, a través de la creación del observatorio de la cadena alimentaria o de cambios legislativos.

También ha remarcado la consejera la apuesta por los seguros agrarios que ha realizado la Junta de Extremadura debido a la importancia que éstos tienen para asegurar la renta agraria.

IMPORTANCIA DE LA PAC

Asimismo, García Bernal ha resaltado la importancia que tiene la Política Agraria Comunitaria (PAC), que puede ser una nueva oportunidad de dotar de herramientas para mejorar la renta de los productores y disminuir la volatilidad de los precios.

En este sentido, la consejera ha realizado un llamamiento a la unión de toda la sociedad para poder negociar una PAC en la que no haya recortes.

Durante su intervención, García Bernal ha resaltado que el sector agroalimentario juega un papel esencial en el desarrollo económico de Extremadura y también en la lucha contra el despoblamiento.

Tiene además, según ha dicho, un "marcado carácter estratégico" al ser proveedor de alimentos, además de abogar porque sea una herramienta para abordar nuevos retos como los nuevos hábitos de los consumidores, adaptación a retos energéticos o retos ambientales, entre otros.

MÁS DE 1.400 EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

La consejera ha expuesto que Extremadura cuenta con 1.423 empresas del sector agroalimentario, con un volumen de ventas cercano a los 2.200 millones de euros, el 40,4 por ciento del total de las ventas del sector manufacturero extremeño.

Como dato positivo, Begoña García ha recordado que Extremadura vendió en 2019 fuera de la región productos por valor de 2.089 millones de euros, una cifra que marca un nuevo récord de exportaciones, toda vez que en 2018 se superó por vez primera la barrera de los 2.000 millones de euros.

En su intervención, la consejera Begoña García Bernal también ha resaltado la importancia de apostar por concentrar la oferta, por lo que que ha considerado que es el momento de impulsar estrategias de unión de los productores.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la diputada del PP Mercedes Morán ha acusado a la consejera de Agricultura que no enterarse todavía "de lo que hay en la calle" y ha considerado que García Bernal, en su intervención, ha pintado la cara A y ella hablará de la cara B.

De esta forma, ha criticado que la Junta haya bajado el dinero destinado para el aseguramiento, rechazando una enmienda del PP para subirlo, aunque ha apuntado que no sería tan mala cuando se ha anunciado recientemente un aumento de la partida para tal fin.

También ha recordado que aún está pendiente la declaración de interés nacional del Regadío de Tierra de Barros y, sobre la PAC, ha preguntado si puede asegurar el Ejecutivo regional que se va a recibir la misma cantidad que actualmente.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha acusado a la consejera de apuntar "tímidamente" algunos problemas del sector pero como si estos fueran puntuales, algo con lo que no está de acuerdo, además de indicar que esta comparecencia "llega tarde", ya que debería haber venido tras los incidentes en Don Benito.

Asimismo, De Miguel ha lamentado que los datos macroeconómicos aportados por García Bernal poco tienen que ver, ha dicho, con el sentimiento generalizado del campo y que no concuerda con las manifestaciones en la calle.

Además, ha apuntado que actualmente se está ante un punto de inflexión y ha añadido que o se apuesta por la agricultura familiar o por los grandes terratenientes y las grandes empresas. "Hay que elegir, señora consejera, a quién queremos que beneficien nuestras políticas", ha dicho.

En el turno de Ciudadanos, Fernando Baselga ha indicado, en tono irónico, que, una vez escuchada la intervención de la consejera no entiende qué hacen los agricultores en la calle, por lo que le ha pedido que "no sea tan optimista", ya que se avecinan "nubarrones negros que van a acabar en tormenta" en el sector primario, cuyo problema fundamental es la crisis de precios, al tiempo que ha considerado que el decreto del gobierno es insuficiente.

En esta línea, Baselga ha considerado que se puede hacer mucho en el sector de la energía, para abaratar costes del riego, por ejemplo, además de abogar por establecer una bajada de impuestos, para aliviar la situación.

También, y sobre la negociación de la PAC, el diputado de Cs ha considerado necesario que no se reduzcan las ayudas, ya que de lo contrario, ha dicho, se puede "cerrar ya el negocio", además de recomendar a la Junta que primero haga las cosas y luego las anuncien.

Finalmente, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha indicado que no es fácil explicar la situación de la ganadería y agricultura en una comparecencia de quince minutos, aunque ha dejado claro que la Junta considera "prioritario" este sector, ya que es necesario que el mismo esté "fuerte" para que Extremadura tenga un futuro.

En su intervención, Béjar también ha aludido a la cara A y B de cuando gobernaba el PP y ahora con el PSOE y ha indicado que con el PP se suprimieron los seguros agrarios, las sanciones de pastos no se recurrieron y había una alta prevalencia de la tuberculosis.

Así, ha considerado que la situación "no es perfecta", pero su partido "ha dejado claro" que apoya al sector y aunque puedan cometer fallos, ha dicho, no ha admitido que no se hayan tomado medidas con el objetivo de mejorar la situación de los agricultores.