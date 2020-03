Quince mujeres protagonizarán la décima edición de Tecnológica Santa Cruz

Se trata de la primera vez que Tecnológica Santa Cruz se tematiza al completo y en esta ocasión se ha pretendido visibilizar y potenciar la imagen de la mujer como profesional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), intentando de esta manera actuar en al transformación de los valores sociales y reconociendo la labor que desempeñan en un mundo donde actualmente existe brechas de género, salariales o digital de accesos a puestos de trabajo.

En el acto de presentación de esta décima edición, la alcaldesa, Patricia Hernández, destacó que Tecnológica Santa Cruz pretende convertir a la ciudad en "capital de la innovación" y puso en valor que este año se dé "el máximo protagonismo y relevancia a la mujer" gracias a quince ponentes que darán visibilidad al papel de las profesionales en el sector digital.

Por su parte, la primera teniente de alcaldesa y concejal de Promoción Económica, Matilde Zambudio, apuntó que sólo 23 de los 250 'unicornios' que hay en el mundo están liderados por mujeres; uno de los muchos motivos por los que en esta décima edición se ha pretendido que las mujeres sean protagonistas, "mujeres que inspiran, emprendedoras, exitosas, creativas, guerreras, líderes y un largo etcétera, una jornada dedicada al papel de la mujer en el sector TIC".

El objetivo de esta décima edición de Tecnológica Santa Cruz es crear un marco que funcione como motor de la innovación empresarial, como clave en el proceso de desarrollo y competitividad de empresas y personas y que, en esta ocasión, aumente la visibilidad del talento femenino en el sector digital.

A su vez, se persigue promover experiencias tecnológicas inspiradoras de mujeres, contribuir al acceso de la mujer a la formación relacionada con ingenierías e impulsar el emprendimiento femenino en empresas de base tecnológica. Así, el evento pivotará esta vez sobre cuatro verticales: Mujer Emprendedora, Mujer Directiva, Mujer Smart y Mujer Startup.

La jornada de mañana, que se desarrollará en la Sala de Arte La Recova de 09.00 a 13.00 horas, y en la que participará un centro docente de la isla con más de un centenar de jóvenes de 1º y 2º de Bachiller, incluirá la celebración de talleres y actividades, que se combinarán con diversas ponencias sobre la industria gaming y de empresas de base tecnológica, sobre cómo formarse para emprender y/o acceder a estos puestos de trabajo, la situación del emprendimiento en España, así como la situación de la mujer en el sector TIC o del gaming, además de profundizar en los primeros pasos en el desarrollo de un videojuego.

De esta manera, entre las ponentes de la mañana estarán presentes la CEO en Papas con Mojo Games, Miriam Cabrera; la responsable de Comunicación de la Liga Canaria de Esports Hiperdino, Karla Hernández; la comentarista, redactora, reportera y responsable de contenidos de esports María 'Tainim' Plaza; la especialista en Marketing y Comunicación y ex responsable de Marketing en Wizards of the Coast, Inés Alcolea, y la jugadora profesional de Tekken 7 Diana Hernández.

La sesión de tarde, que tendrá lugar en el Teatro Guimerá de 16.00 a 20.00 horas, contará con una decena de ponentes, entre las que se encuentran Coromoto León, Laura Chica, Mari Luz Peinado, Antonia Valera, Cristina Aranda, Boticaria García, Sandra Barneda, Patricia López Parada, Elvira Sastre, entre otras.

Como novedad, la entrada tendrá un precio simbólico de 1 euro, que irá destinado a la asociación Alabente (