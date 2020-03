Tapia dice que, "a día de hoy, es totalmente exagerado" hablar de posibles cierres de empresas en Euskadi

Tapia se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, al documento del Ministerio de Trabajo que señala que las compañías solamente deben paralizar la actividad en caso de un riesgo "grave, inminente e inevitable" de contagio.

"A día de hoy sí, es totalmente exagerado (hablar de cierre de empresas), porque no hay tanto peligro y la consejera de Sanidad nos dice que estamos en fase de contención. No tenemos tantos casos, no tenemos ninguna empresa con esos problemas. Si un trabajador ha viajado por trabajo o por lo que sea a un país de riesgo, se deben seguir unos consejos con ese trabajador, o, si de repente un trabajador siente problemas respiratorios y tiene fiebre, se debe quedar en casa, pero por eso no tenemos que cerrar toda la empresa", ha explicado.

En cuanto a las consecuencias que el coronavirus puede tener en la economía vasca, Tapia ha indicado que los datos de febrero "no son malos", pero que hay que esperar a la influencia que puedan tener "las cadenas de proveedores que vengan de China o Italia". "A finales de mes lo veremos con mucha más concreción y estaremos en disposición de hablar con más juicio. A día de hoy no tenemos datos concretos", ha añadido.

En este sentido, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha adelantado que la próxima semana mantendrán reuniones para analizar la situación con las cámaras de comercio y Confebask por un lado, y con los distintos clusters por otro.

SENSATEZ

En todo caso, Arantxa Tapia ha hecho un llamamiento a la "sensatez" y a seguir "con atención" las recomendaciones que marca el Departamento de Salud porque, a su juicio, "las decisiones que se toman basadas en sensaciones y percepciones suelen ser muy peligrosas".

En este sentido, ha indicado que han enviado una comunicado a todos los empresarios en el que les instan a atender a diario la web del Departamento de Salud en la que se establecen las advertencias a tener en cuenta por el coronavirus.

Por último, Tapia ha señalado que están "siguiendo muy de cerca" la influencia que el Covid-19 pueda tener en la Bienal de Maquina y Herramienta, prevista del 25 al 29 de mayo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), y ha dicho que, aunque "aún está lejana" la fecha de su celebración, "si hay que retrasarla, como se han retrasado otras, se hará, pero siempre bien estudiado con el Departamento de Sanidad y con el sector".