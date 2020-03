Eva González y Cayetano celebran el segundo cumpleaños de su hijo (con un toque 'Blancanieves')

Era un día para no pensar en otra cosa que no fuera la sonrisa del más pequeño, del rey de la casa, de Cayetano. Era su cumpleaños, el segundo, y estaba entusiasmado. Sus padres, igual. Eva González y Cayetano Rivera no querían polémicas, solo que su hijo disfrutase al máximo de este 4 de marzo.

Pero Eva González sigue, desde el pasado 5 de noviembre, sin compartir una fotografía con su marido. Y siempre que hay una oportunidad o una buena ocasión para reunirse, en sus imágenes solo aparece el que este miércoles era el cumpleañero.

Fue el torero el primero que quiso felicitar en redes a su ojito derecho y lo hizo con una imagen para el recuerdo: el pequeño rodeado de un marco en el que se puede leer "Felicidades, Cayetano" y en el que aparecen todos los personajes de Blancanieves y los siete enanitos(exceptuando a la reina).

"¡Muchas felicidades mi vida! 2 añitos", escribía orgulloso el matador junto a varios emoticonos de celebración en una publicación que tiene cerca de 35.000 likes y que han comentado amistades como María José Suárez: "Mi niño guapo, feliz cumpleaños".

Acto seguido, antes de que hiciera su publicación Eva González, ambos se pusieron manos a la obra para dejar el local donde celebraron la fiesta con todo lo necesario para esta: tartas, globos, la decoración, la comida para los invitados. Y además todo muy azul, puesto que la temática era Disney y príncipes y princesas han vestido de ese color, así como La Patrulla Canina.

Faltaban los regalos, pero esos los trajeron los invitados, desde amigos y familiares de la pareja, como Carmen y Curro, los hijos de Fran Rivera, la madre de Eva, Encarni (a quien recientemente su nieto le hizo un hermoso dibujo) o Carmela Japón.

Ya con todos los preparativos, con los regalos colocados -algunos de ellos de tamaño considerable- y los invitados comiendo dulces comprados en pastelerías tradicionales, dio comienzo el cumpleaños, que se celebró en un centro de juegos de una zona industrial de Sevilla.

Fue entonces cuando Eva González, que el día anterior no había podido sentir más ternura al ver a su hijo "esconderse" ("Si no te veo, no me ves. O su concepto de estar escondido... Me mata de amor", escribió en redes), aprovechó para subir su felicitación.

Una fotografía de la tarta personalizada, que tenía todo lujo de detalles y que de nuevo tenía como temática Blancanieves y los siete enanitos. "¡Feliz cumpleaños mi amor! Tu sonrisa me llena la vida", escribía la presentadora en una publicación que alcanza los 52.000 likes y comentarios como los de Bibiana Fernández ("Oh, dos años ya, felicidades") o Roberto Leal, que se deshacía en emoticonos de corazones.

Aún con todo, la posibilidad de problemas entre el matrimonio, que se casó en 2015 en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Mairena del Alcor, persiste. A pesar de que Cayetano haya faltado a una de las noches más especiales de Eva, ellos confían en que el tiempo aplacará los rumores de separación.