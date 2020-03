La Generalitat només recolzarà un acord en el cas de la visita del Papa si s'admet culpabilitat i es retornen diners

"Si no es compleixen eixes dues condicions la Generalitat, que està personada, no donarà el seu vistiplau", ha indicat el president davant la pregunta del portaveu de Compromís sobre la valoració del Consell de les informacions que apunten a "la confessió del saqueig d'RTVV amb motiu de la visita del Papa per part de les trames de corrupció vinculades al PP".

Puig ha assenyalat que ara arranca un juí "per un dels espolis més flagrants" perquè "aprofitar la visita del Papa per a robar és molt dur". "Les trames corruptes no respectaven res", ha agregat, i és "molt trist que fins a la visita del Papa va ser convertida en un esdeveniment més de la corrupció".

Segons ha dit, el Consell segueix treballant per a recuperar els diners sostrets i perquè "mai més torne a passar". "I que la justícia faça el que toca, justícia", ha agregat.

En aquest cas s'assenten 24 acusats en el banc dels acusats, entre ells, l'expresident de Les Corts Valencianes Juan Cotino; l'exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno, i els principals 'capitosts' de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, 'El Bigots'.

La causa es jutjarà quasi quatre anys després que el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata processara 24 investigats i nou persones físiques per delictes d'associació il·lícita, prevaricació, blanqueig de capitals i delicte contra la Hisenda per la contractació de les pantalles i megafonia a una societat pantalla de la trama Gürtel i el cost de la qual es va fixar en set milions d'euros i que va permetre repartir-se una suma de 3,3 milions d'euros.