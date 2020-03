Detingut un home per la seua presumpta implicació en la mort violenta de sa mare a Torrevella

Sobre les 11.30 hores del passat dilluns els agents, després de rebre un avís, es van presentar en la vivenda on van trobar la dona, de nacionalitat espanyola, morta per mort no natural.

En el mateix lloc, els agents van detindre el fill de la víctima, de 40 anys i nacionalitat belga, per la seua presumpta implicació en la mort, atés que als agents no els quadrava la versió que oferia, segons les mateixes fonts.

El detingut passa aquest dijous a disposició judicial per la seua presumpta implicació en el crim, sobre el qual s'ha decretat secret.