Gimeno afirma que Educación "se está ajustando a la norma" en relación al colegio público de Castejón

Ha respondido así a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento de Navarra y ha comentado que "la solicitud de salida del centro incumple la orden foral" y "el departamento de Educación determina que no cumple una norma y por ello no puede autorizar la solicitud de salida".

Ha explicado Gimeno que "la autonomía de los centros no es solo responsabilidad de los centros, también de la Administración" y "en este contexto, la inspección educativa debe ser garante de que se cumplen las normas legales básicas". "La solicitud de salida del centro incumple la norma porque establece un plan de salida donde no garantiza la continuidad del PAI en los cursos en los que está implantado", ha precisado.

El consejero ha insistido así en que "el calendario de salida del PAI es incorrecto, incumple la norma" en este caso. "Un departamento de Educación puede subsanar errores de forma pero si la norma dice cómo se ha de salir y se plantea una salida que es en contra de la norma no se puede subsanar", ha aseverado.

Según ha continuado, "la norma establece una autopista de cuatro carriles para salir del programa y hay que cumplir los requisitos". "La norma no es de este equipo gestor, es del anterior", ha añadido, para exponer que "más allá de esta circunstancia lamento este baile de declaraciones fundamentadas en la desinformación". "No puedo hacer otra cosa que cumplir la ley", ha indicado, para comentar que éste "no es un debate político, sino puramente administrativo".

La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha señalado que "nos sorprende la resolución del director en la medida en que entendemos que Educación no respeta la autonomía de los centros educativos, no respeta la decisión adoptada; si hubiera defectos formales, es obligación de Educación apoyar a estos centros para que actúen en consecuencia".

De Simón ha preguntado qué va a hacer Educación para "garantizar que la decisión de la comunidad educativa se cumpla, tal y como se recoge en la ley". "El departamento está para solucionar problemas, no para generar un problema", ha dicho, para afirmar que "Educación tiene que velar por que las decisiones de los centros puedan llevarse a cabo, eso es respetar la autonomía de los centros".