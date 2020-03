Coronavirus.- Puig defèn la resposta "moderada i amb contundència" i retrau la falta de sentit d'Estat al PP

Tant Puig com Bonig han començat la sessió de control en Les Corts mostrant les seues condolences a les famílies dels morts amb coronavirus, a València i al País Basc, i el president' ha destacat la unitat d'acció davant d'aquest virus de comunitats autònomes amb el Govern central i amb l'Organització Mundial de la Salut, prenent decisions "sempre d'acord a criteris científics" i amb la protecció de la salut com a prioritat.

"Tenim una de les millors sanitats públiques del món, amb excel·lents professionals sanitaris", ha ressaltat, i els ha agraït la seua dedicació i treball.

Bonig ha preguntat a Puig en termes generals si el seu govern "està preparat per a dirigir aquesta comunitat davant dels reptes que té per davant" i al final de la seua intervenció ha apuntat que ahir se'ls va mentir perquè en preguntar en la reunió si hi havia més casos de coronavirus en la regió se'ls va dir als síndics que no: "Puge i explique-ho, perquè si no, hauran mentit".

"Senyora Bonig, creia que en algun moment de la història vosté tindria algun cert sentit d'Estat, però una vegada més he vist que no és possible", ha lamentat, i ha incidit que ara mateix el Consell viu una situació de "preocupació, serenitat i confiança en el sistema de salut" i la crisi del coronavirus ha demostrat que les comunitats poden tindre les seues competències en sanitat i actuar totes juntes en la mateixa direcció.

Ha retret que la Comunitat Valenciana és l'únic territori on l'oposició "està tenint aquesta actitud" i ha subratllat que ell ha sigut l'únic president autonòmic que ha reunit els grups per a explicar-los la situació.

Puig ha indicat que tots els afectats a la Comunitat pel coronavirus "venen de zones de risc i hi ha una traçabilitat clara". "El sistema valencià està funcionant d'una manera absolutament organitzada i amb tota la seua potència", ha dit.

En el torn de repreguntes, el portaveu de Sanitat del PP, José Juan Zaplana, ha coincidit que el valencià és un dels millors sistemes sanitaris perquè "el PP ho va construir durant 20 anys i no amb la seua ajuda", i s'ha preguntat per què se suspenen els congressos mèdics o es juguen competicions esportives a porta tancada quan es mantenen altres esdeveniments com els bous o les mascletaes.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha criticat "la irresponsabilitat d'un portaveu de sanitat que ara mateix havia d'estar al costat del govern" i ha reiterat que a Isabel Bonig se li van donar "totes les explicacions i va tindre l'oportunitat de fer les preguntes necessàries davant els experts". "No es pot faltar a la veritat, a una líder d'un partit majoritari se li ha d'exigir responsabilitat, la mateixa que a aquest govern", ha resolt.