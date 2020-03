Metrovalencia oferirà sis dies de servei 24 hores aquestes Falles, un més que l'any passat

El dispositiu de Falles de Metrovalencia arriba enguany amb dues novetats destacades. La primera és que el servei ininterromput 24 hores durarà sis dies, un més que l'any passat, i la més nova serà el llançament de l'Abonament Falles, un nou títol que permetrà realitzar viatges il·limitats amb metro, EMT i Metrobús per totes les zones durant set dies per set euros.

El conseller de Mobilitat, Arcadi España, ha presentat aquest dimecres els detalls de la campanya, marcada per la crisi del coronavirus, que, de moment, no ha comportat mesures extraordinàries en la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per a eixos dies. No obstant això, Espanya ha afirmat que mantenen reunions "tots els dies" i si arriba alguna indicació del Govern d'Espanya o de la Conselleria de Sanitat les compliran i actuaran "en conseqüència".

Quant al dispositiu per a les festes, España ha anunciat que l'Abonament Falles es posarà a la venda en estancs, quioscos, taquilles i màquines expenedores a partir del 9 de març i es podrà carregar en targetes Móbilis noves o en usades que estiguen esgotades. Es podrà utilitzar des de les 15.00 hores del dia 13 fins a les 04.00 de la matinada del 20 de març i serà personalitzada i per a un sol viatger.

El servei especial més destacat serà l'ininterromput 24 hores, que començarà el dissabte 14 de març i finalitzarà la matinada del 20, després de la cremà. Seran sis dies, 144 hores de servei continuat en les principals destinacions de la xarxa, quan l'habitual és que comence una jornada més tard, el 15 amb la nit de la plantà.

Pel que fa a reforç de personal, FGV ha contractat a 56 agents d'atenció al client de les borses de treball de l'empresa pública i ha reforçat un 11% el nombre de vigilants, en passar de 647 a 720 en torns de demà, vesprada i nit.

Les freqüències variaran en funció del dia, franja horària i destinació, per la qual cosa es recomana als usuaris que s'informen del pas dels trens en la pàgina web de Metrovalencia, en el telèfon gratuït 900 461 046 o en les pròpies estacions, així com en les xarxes socials de la companyia pública.

Tres estacions tancaran per seguretat en actes massius

Per motius de seguretat, les estacions de Xàtiva i Colón romandran tancades just abans i després de la mascletà, de 12.30 a 14.30 hores els principals dies festius, el 14, 15, 16, 17, 18 i 19 de març, per la qual cosa es recomana eixos dies a eixes hores que s'utilitzen les instal·lacions d'Àngel Guimerà, Plaça Espanya, Albereda i Bailèn, segons els orígens dels viatges.

D'igual forma, l'estació d'Albereda es tancarà al públic dues hores abans de l'inici dels castells de focs artificials els dies 16, 17 i 18 i es mantindrà sense servei fins a un temps prudencial després de la conclusió d'aquests. Els viatgers que desitgen desplaçar-se fins a l'Albereda en eixa franja horària, podran baixar-se en les estacions immediates de Facultats o Colón.

Aparcament gratuït

Metrovalencia ofereix 1.439 places pròpies d'aparcaments gratuïts en 15 estacions de superfície de les línies 1, 2 i 9 de Metrovalencia que permeten un accés més directe i ordenat a la ciutat de València en el transcurs de la celebració de les Falles. A més, existeixen altres 1.163 places en set estacionaments municipals, també gratuïts, pròxims a la xarxa de metro en diferents poblacions. En total seran 2.602 places extraordinàries.

Estalvi energètic

El moviment previst de viatgers en tots els dies amb serveis especials evitarà 1,1 milions de desplaçaments de vehicles privats per València i la seua àrea metropolitana, la qual cosa contribuirà a no emetre 1.613 tones de CO₂ a l'atmosfera. L'aposta pel transport públic propiciarà un estalvi de 814.909 litres de combustible per a conductors i conductores, que significa un estalvi conjunt per a aquests de 842.073 euros, a l'actual preu de la gasolina i gasoil.